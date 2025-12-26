Vướng giá FIT kéo dài, nhà đầu tư lo ngân hàng rút khỏi lĩnh vực năng lượng

Chiều 25/12, lãnh đạo Cục Điện lực (Bộ Công Thương) đã tổ chức cuộc họp liên quan đến thanh toán theo Hợp đồng mua bán điện của các dự án điện gió, điện mặt trời.

Tham dự cuộc họp có đại diện các Đại sứ quán Nhật Bản, Hàn Quốc; Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội năng lượng Hàn Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội thương mại và công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, Công ty TNHH MTV EDP Renewables Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một đơn vị tham gia cho biết tại cuộc họp, các hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài bày tỏ quan ngại về những vướng mắc kéo dài liên quan đến việc thanh toán theo Hợp đồng mua bán điện (PPA) và cơ chế giá FIT đối với các dự án năng lượng tái tạo đã vận hành thương mại.

Giá FIT (Feed-in Tariff) là cơ chế giá ưu đãi cố định được áp dụng trong thời gian dài (thường là 20 năm) nhằm khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, giúp nhà đầu tư đảm bảo dòng tiền ổn định để thu hồi vốn và trả nợ vay.

Một số đại diện tham gia cuộc họp cũng cho biết nhà đầu tư đang chịu áp lực lớn từ cổ đông và ngân hàng do việc EVN chỉ thanh toán tạm thời trong nhiều tháng mà chưa có quyết định chính thức. Thậm chí có nhà đầu tư cảnh báo tình trạng đứt gãy dòng tiền, rủi ro vỡ nợ gia tăng, không chỉ ảnh hưởng đến các dự án đã vận hành mà còn làm suy giảm niềm tin đối với các kế hoạch đầu tư mới tại Việt Nam.

Một dự án điện mặt trời, điện gió ở Khánh Hòa (Ảnh: Nam Anh).

Một số hiệp hội đề xuất cơ chế vay vốn lãi suất 0% thông qua hệ thống các tổ chức tài chính trong và ngoài nước. Theo các đơn vị, nếu không sớm có quyết định chính thức, nguy cơ các ngân hàng dừng cấp tín dụng cho các dự án năng lượng tái tạo trong 1-2 tháng tới là hiện hữu, kéo theo rủi ro đứt gãy dòng vốn và đình trệ đầu tư mới...

"Tại cuộc họp, lãnh đạo Cục Điện lực cho biết đã ghi nhận đầy đủ các ý kiến của nhà đầu tư và sẵn sàng bổ sung thông tin khi Chính phủ yêu cầu. Hiện vướng mắc lớn nhất là việc EVN đang thực hiện thanh toán tạm thời cho các dự án điện tái tạo", vị này thông tin.

Theo đại diện đơn vị tham dự cuộc họp, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết vấn đề giá FIT đang được đặt ở mức ưu tiên cao, song Bộ chưa thể đưa ra mốc thời gian cụ thể do quá trình xem xét vẫn đang diễn ra. Trường hợp đề xuất của Bộ Công Thương được chấp thuận, các vướng mắc có thể sẽ được tháo gỡ. Vấn đề này ảnh hưởng đến uy tín và tính công bằng, do đó cần được cân nhắc thận trọng.

Trước đó, đầu tháng 11, nhóm các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp liên quan về vấn đề liên quan đến việc thanh toán cho 173 dự án điện tái tạo thuộc cơ chế giá FIT.

Nhóm nhà đầu tư này đề xuất được tổ chức một cuộc đối thoại song phương với các Bộ trưởng Công Thương, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài chính trong nửa đầu tháng 11 về vấn đề trên.

Theo thống kê, 23 nhà đầu tư nước ngoài cùng ký đơn kiến nghị đang sở hữu hoặc góp vốn tại các dự án điện tái tạo với tổng công suất hơn 4.182MW tại Việt Nam. Nhóm này gồm nhiều tập đoàn năng lượng lớn đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Trung Quốc, Malaysia, Philippines...

Trong đó, các nhà đầu tư có quy mô lớn bao gồm ACEN Vietnam Investment (Philippines) với 14 dự án tổng công suất 852MW, Super Energy Corporation (Thái Lan) với 8 dự án 686,7MW, Shikoku Electric Power (Nhật Bản) 256MW, B.Grimm Renewable (Thái Lan) 496MW...