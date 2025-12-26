Mẹ chết lặng khi loạt người thân gửi clip con gái lớp 8 bị đánh hội đồng

Ngày 26/12, lãnh đạo UBND xã Quế Sơn, Đà Nẵng cho biết công an xã đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ nữ sinh lớp 8 trên địa bàn bị đánh hội đồng.

Trước đó, tối 25/12, mạng xã hội lan truyền 2 clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trang lứa đánh tới tấp. Trong khi nạn nhân đứng chịu trận, xung quanh có nhiều học sinh khác chỉ đứng xem, cười đùa và quay clip.

Nhiều học sinh tham gia hành hung em H. (Ảnh: Cắt lại từ clip).

Clip thu hút hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Ở phần bình luận, nhiều người bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành vi của nhóm học sinh tham gia đánh bạn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra trưa 23/12 tại khu vực phía sau nhà văn hóa thôn Tân Phong, xã Quế Sơn. Nữ sinh bị đánh là em H.G.H., học sinh lớp 8/1, Trường THCS Quế Phong.

Trưa 26/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Đỗ Thái Kim Duyên (ở thôn Tân Phong, xã Quế Sơn), mẹ em H.G.H. cho biết ngày 24/12, chị chăm sóc cha ruột đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng nên không cầm điện thoại.

Khi ra khỏi phòng cấp cứu, chị Duyên mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn bạn bè ở gần nhà gửi nhiều hình ảnh, clip. Trong các clip là hình ảnh con gái của chị bị đánh hội đồng. Chị xem và điếng người khi thấy con gái mình bị gần 10 người xông vào hành hung và nhiều người khác ở ngoài la hét.

“Tôi tức tốc chạy về nhà. Hôm đó con bé sợ quá cũng nghỉ học không dám đến lớp. Thấy con hoảng loạn và bị đau nên tôi đưa cháu nhập viện điều trị đến hôm nay”, chị Duyên thuật lại.

Chị Duyên đang chăm sóc con gái tại bệnh viện (Ảnh: Công Bính).

Theo chị Duyên, bác sĩ chẩn đoán cháu H. chấn động não và chấn thương phần mềm đốt sống cổ. Đến nay, sức khỏe của H. đang hồi phục nhưng tinh thần còn hoảng loạn, sợ gặp người lạ.

Mẹ cháu H. cũng khẳng định con mình đã bị hành hung nhiều lần nhưng cháu không dám nói với mẹ vì bị hăm dọa “nếu nói lại với gia đình sẽ cho người đánh tiếp”.

Cũng theo chị Duyên, người cầm đầu đánh con gái mình tên Tâm và Anh, cả 2 đều đã nghỉ học, cùng nhiều học sinh cả nam và nữ học chung lớp với H..

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, chị Duyên cho biết xuất phát từ một “bài phốt” trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chị khẳng định con mình không liên quan đến việc này, do cháu H. không dùng điện thoại.

“Vì bạo lực học đường đã xảy ra quá nhiều rồi, bây giờ tôi chỉ mong pháp luật xử lý nghiêm trường hợp này để làm gương cho các trường hợp khác”, chị Duyên bày tỏ.

Thầy Lê Trần Kiệt, Hiệu trưởng Trường THCS Quế Phong, cho biết đã yêu cầu học sinh liên quan viết tường trình, đồng thời nhà trường làm việc với tất cả học sinh chứng kiến để xác minh vụ việc.

Ngoài ra, nhà trường cũng đã báo cáo vụ việc với Công an xã Quế Sơn, thăm hỏi học sinh bị hại và trấn an tinh thần.

Cũng theo hiệu trưởng, sắp tới sẽ mời tất cả phụ huynh và học sinh liên quan lên làm việc, mở hội đồng kỷ luật để xử lý các học sinh tham gia hành hung em H..

Trong ngày 26/12, Công an xã Quế Sơn đã mời các học sinh tham gia vụ hành hung và những người liên quan lên làm việc.