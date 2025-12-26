Phát hiện 12 cá thể rùa không rõ nguồn gốc tại nhà dân

Ngày 26/12, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân (Gia Lai) cho biết đã liên hệ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ (TPHCM) để thực hiện giám định chuyên môn đối với các cá thể rùa nói trên, nhằm xác định loài, tình trạng bảo tồn và làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 24/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Kim Sơn và các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện gia đình ông Trần Văn Tuấn (SN 1989, trú tại xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) nuôi, nhốt các cá thể rùa không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 3 cá thể rùa chưa xác định được chủng loại (Ảnh: Chụp màn hình).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại nơi ở của ông Tuấn có 3 cá thể rùa chưa xác định được chủng loại, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trong quá trình làm việc, ông Tuấn đã tự nguyện giao nộp thêm 9 cá thể rùa, nâng tổng số cá thể rùa tạm giữ lên 12 con.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số rùa và chuyển hồ sơ cho Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân phối hợp xác định chủng loại, tình trạng bảo tồn và làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng tạm giữ thêm 9 cá thể rùa do ông Tuấn tự nguyện giao nộp (Ảnh: Chụp màn hình).

Đại diện Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân khuyến cáo người dân không nuôi, nhốt động vật hoang dã khi không có nguồn gốc hợp pháp. Trường hợp có nhu cầu nuôi, nhốt, người dân cần liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.