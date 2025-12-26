Nhiều học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa an bán trú tại trường

Đến chiều 26/12, cơ quan chức năng tiếp tục xác định nguyên nhân khiến một số học sinh lớp 2 của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường Phú Xuân, thành phố Huế, bị nôn ói, đau bụng sau bữa ăn bán trú.

Bà Phan Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, cho biết bữa ăn bán trú bắt đầu vào lúc 10h20 cùng ngày, sau đó một số cháu xuất hiện các triệu chứng nêu trên.

Nhiều học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Huế, bị đau bụng, nôn ói sau bữa ăn bán trú (Ảnh: Nguyễn Do).

Ban đầu có 2-3 học sinh gặp vấn đề về sức khỏe, sau đó xuất hiện thêm nhiều em khác. Tổng cộng có 16 học sinh có biểu hiện nôn, đau bụng, chủ yếu tập trung tại hai lớp ngồi ăn cạnh nhau là 2/2 và 2/3.

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã tách các cháu bị nôn sang phòng riêng để theo dõi, đồng thời liên hệ đơn vị y tế, cơ quan chức năng và phụ huynh học sinh.

Đến đầu giờ chiều, một số học sinh đã được phụ huynh đón về nhà. Các em còn lại đang nghỉ ngơi tại phòng theo dõi của trường, không có biểu hiện nghiêm trọng.

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, nhà trường có khoảng 500 suất ăn bán trú mỗi ngày (từ khối 1 đến khối 5). Thực đơn trưa nay bao gồm: chả cá thu, canh bí, rau muống xào...

Bà Giang khẳng định thực phẩm đầu vào được cung cấp bởi công ty có hợp đồng và do bộ phận bếp của nhà trường trực tiếp chế biến.

Các cơ quan chức năng đã lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm tìm nguyên nhân sự việc.