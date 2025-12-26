Xe máy chạy dọc đường ray để đi tắt trên đại lộ Phạm Văn Đồng ở TPHCM

Bất chấp biển cấm, xe máy nối đuôi đi dọc đường ray trên đại lộ ở TPHCM (Video: Hoàng Hướng).

Ngày 26/12, ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn cắt ngang đại lộ Phạm Văn Đồng (phường Hạnh Thông), nhiều người lái xe máy chạy dọc đường ray để băng qua đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo quan sát, hai bên đại lộ đều có biển cấm đi dọc đường sắt, cấm rẽ trái và quay đầu xe, tuy nhiên nhiều người dân vẫn phớt lờ biển báo băng qua đường ray để đi tắt.

Chỉ trong khoảng 10 phút, có hàng chục trường hợp tài xế lái xe máy vi phạm. Không chỉ xe máy, nhiều người đi xe đạp, đẩy xe bán hàng rong cũng băng ngang đường sắt.

Xe máy nối đuôi chạy dọc đường ray để đi tắt trên đại lộ Phạm Văn Đồng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo người dân, nguyên nhân xuất phát từ thói quen "tiện đâu đi đó", ngại quay đầu xa. “Giờ cao điểm xe đông, nhiều người chạy băng qua đường ray gây xung đột với dòng xe đang đi đúng. Không chỉ vậy, ô tô chạy với tốc độ cao, việc chạy cắt ngang đường rất dễ xảy ra va chạm", một người dân khu vực cho biết.

Nếu đi đúng, từ đường ray người dân chạy hướng sân bay Tân Sơn Nhất đi cầu Bình Lợi sẽ quay đầu tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định. Ở chiều ngược lại, người dân quay đầu tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1962, ngụ phường Hạnh Thông) cho biết, khu vực này trước đây thường xuyên xảy ra tai nạn.

Xe máy chạy dọc đường sắt gây xung đột vào dòng xe đang đi đúng (Ảnh: Hoàng Hướng).

"Tôi thấy việc chạy ngang đường sắt như vậy rất nguy hiểm. CSGT cũng thường xuyên xuống xử phạt, tuy nhiên sau khi lực lượng chức năng rời đi, tình trạng này lại tái diễn", bà Thảo cho hay.

Theo Nghị định 168, mức phạt lỗi đi dọc đường sắt được quy định, ô tô 4-6 triệu đồng, xe máy 2-3 triệu đồng, xe đạp 300.000-400.000 đồng.

Nhiều người dân kiến nghị, để xử lý triệt để tình trạng xe máy đi dọc đường sắt trên đại lộ Phạm Văn Đồng, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, xử phạt, lực lượng chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời lắp đặt camera để xử lý phạt nguội.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng nên khảo sát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại những khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm, bố trí các điểm quay đầu xe hợp lý nhằm hạn chế tình trạng người dân tự ý đi dọc, cắt ngang đường sắt.