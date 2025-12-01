Miền Bắc mưa rét, Hà Nội thấp nhất 15 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 24/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở vùng núi phía Bắc gây mưa, mưa rào, nhiệt độ giảm khoảng 3-5 độ C.

Dự báo ngày 25/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ngày 25/12, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi Bắc Bộ 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Dự báo ngày 25/12, Hà Nội có mưa rào trời rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Khu vực Hà Nội ngày 25/12 có mưa, mưa rào; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Từ chiều và đêm 25/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Dự báo thời tiết ngày 25/12, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ trưa chiều mai có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ trưa chiều mai có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, từ trưa chiều mai có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời chuyển rét; phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.