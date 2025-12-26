Hy hữu mảnh đất 420m2 ở Hà Nội được cấp hai sổ đỏ cho hai người

Ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1964, trú ở xã Xuân Mai, Hà Nội) đang đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội dừng thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đối với thửa đất số 88, tờ bản đồ số 60, diện tích trên 420m2 ở thôn Tân Hội (xã Tân Tiến cũ, nay thuộc xã Xuân Mai).

Đây vốn là thửa đất do bố mẹ ông Phúc để lại, được UBND huyện Chương Mỹ (cũ) cấp sổ đỏ đứng tên ông vào năm 2002. Sau đó, ông Phúc thế chấp sổ đỏ để vay tiền ngân hàng.

Trong thời gian ông Phúc đi làm ăn xa, không liên hệ với gia đình suốt nhiều năm, UBND huyện Chương Mỹ đã cấp lại sổ đỏ thửa đất trên mang tên vợ chồng ông Nguyễn Văn T. (SN 1979, em trai ông Phúc) vào năm 2009.

Sau đó, gia đình ông T. cũng mang sổ đỏ đi thế chấp để vay tiền của ngân hàng.

Ông Nguyễn Văn Phúc bên thửa đất rộng trên 420m2 được UBND huyện Chương Mỹ cấp sổ đỏ 2 lần cho hai người (Ảnh: V.P).

Năm 2023, cơ quan thi hành án dân sự địa phương tổ chức cưỡng chế, phá dỡ nhà cửa, thu hồi thửa đất do gia đình ông T. không trả được khoản tiền đã vay của ngân hàng.

Trở về quê mới đây, ông Phúc phát hiện sự việc nên lập tức có văn bản đề nghị cơ quan chức năng của Hà Nội làm rõ.

Trả lời công dân, UBND xã Xuân Mai (Hà Nội) cung cấp hồ sơ lưu trữ cho thấy cả ông Phúc và ông T. đều đã có đơn đề nghị cấp sổ đỏ cho thửa đất nêu trên; sau đó được UBND huyện Chương Mỹ (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Ông Phúc khẳng định chưa từng tặng, cho đất, sổ đỏ thửa đất vẫn đang được "cắm" trong ngân hàng.

“Thửa đất của gia đình tôi đã được cấp giấy chứng nhận vào năm 2002, nhưng đến năm 2009 cũng chính UBND huyện Chương Mỹ lại cấp giấy chứng nhận một lần nữa cho vợ chồng ông T.. Hành vi trên của UBND huyện Chương Mỹ là sai phạm trong trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận”, ông Phúc phản ánh.

Theo thông tin từ Thi hành án dân sự Hà Nội, thửa đất đã được tổ chức cưỡng chế, thu hồi để đảm bảo thi hành án. Việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Phòng Thi hành án dân sự khu vực 6 - Hà Nội. Tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị này từ chối trao đổi khi phóng viên Dân trí liên hệ.

Luật sư Lê Giang Nam (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng sự việc hết sức hy hữu, khó hiểu và cần phải được cơ quan chức năng của Hà Nội vào cuộc làm rõ.