Đề xuất tên gọi cho công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM

UBND TPHCM vừa nhận được báo cáo của Sở Xây dựng về tiến độ triển khai thực hiện dự án Công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ đang được xây dựng công viên (Ảnh: Nam Anh).

Theo báo cáo, Sở Xây dựng đã nêu ra những kiến nghị của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển đô thị Vũng Tàu (đơn vị tài trợ xây dựng), cũng như kiến nghị của Sở Xây dựng về tiến độ thực hiện dự án.

Theo đó, công tác phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND phường Vườn Lài hoàn thành.

Trong công viên sẽ có khu vực triển lãm, trưng bày tại Nhà tưởng niệm về sự kiện Covid-19 và triển lãm Sài Gòn Xưa và Nay.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Vũng Tàu đã đề xuất 4 tên gọi cho công viên gồm: Cuộc Sống, Ngày Mai, Gắn Kết, Khát Vọng. Đối với nội dung này, Sở Xây dựng kiến nghị giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì nghiên cứu, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố. Nhà đầu tư cũng đề xuất bắn pháo hoa tại buổi lễ khánh thành.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, sau khi công viên số 1 Lý Thái Tổ hoàn thành việc xây dựng, nghiệm thu, đưa vào sử dụng sẽ được giao cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM quản lý, khai thác.

Việc cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên phải thực hiện thông qua đấu giá tài sản; hồ sơ đề án phải được thẩm định và phê duyệt bởi UBND cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, trong báo cáo gửi UBND TPHCM, Sở Xây dựng cũng cho biết, đến nay, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Vũng Tàu chưa trình Sở Xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo hợp đồng dự án làm cơ sở xem xét, trình UBND thành phố.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại TPHCM đã bàn giao 800/5.000m2, phần còn lại chưa xác định được thời gian bàn giao. Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất các vị trí nhà, đất phù hợp với nhu cầu tái bố trí sau khi di dời trụ sở, nhà đất tại số 2 Hùng Vương của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Đồng thời, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố bổ sung vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu cho phường Vườn Lài để thực hiện dự án Đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng, phường Vườn Lài (trong đó có chi phí giải tỏa, di dời tòa nhà VNPT tại số 2 Hùng Vương).