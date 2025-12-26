Báo Dân trí giành một giải Vàng và hai giải Bạc "Khoảnh khắc Báo chí" 2025

Sáng 26/12, lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội nhằm tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí ghi trọn những khoảnh khắc ấn tượng trên khắp cả nước.

Mùa giải năm nay ghi nhận sự tham gia của gần 400 tác phẩm, từ đó tuyển chọn và tôn vinh 50 tác phẩm tiêu biểu, mang đến cho công chúng một bức tranh đa chiều, phản ánh sinh động đời sống, chiều sâu lịch sử và vẻ đẹp con người Việt Nam bằng những khoảnh khắc chân thật, giàu xúc cảm.

Sự kiện có sự tham gia của ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; TS. Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Nguyễn Quang Đức - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương; bà Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - khẳng định, Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” không chỉ vinh danh các tác phẩm xuất sắc mà còn là dịp nhìn lại hành trình tác nghiệp đầy trách nhiệm và đam mê của người làm báo.

Theo ông, sau 7 mùa tổ chức, giải thưởng đã khẳng định uy tín, bản sắc và giá trị nghề nghiệp, góp phần kể câu chuyện đất nước bằng hình ảnh - từ các sự kiện lớn, thể thao đến đời sống lao động bình dị, giàu cảm xúc. Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh chóng, ông nhấn mạnh ảnh báo chí vẫn giữ vai trò không thể thay thế, bởi một bức ảnh tốt có thể lay động, dẫn dắt suy ngẫm và thấu cảm.

Giải thưởng do Báo Nhà báo & Công luận tổ chức cũng được đánh giá là sân chơi nghề nghiệp lành mạnh, góp phần tôn vinh các giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng Việt Nam: Trung thực, nhân văn và vì cộng đồng.

Bộ ảnh Công nhân ngâm bùn trắng đêm nạo vét sông Tô Lịch của nhà báo Đinh Đức Long (thứ 2 từ phải qua) thuộc đơn vị báo Dân trí đã xuất sắc giành giải Vàng ở hạng mục Đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, nhà báo Đinh Đức Long cũng đạt hai giải bạc với tác phẩm Hơn 100 giờ mất điện, không nước sạch ở xóm ngập giữa Hà Nội sau mưa lớn ở hạng mục Thời sự và tác phẩm Ngôi sao nhí tỏa sáng trên sân băng Giải vô địch trẻ Quốc gia 2025 ở hạng mục Thể thao.

Trên cơ sở đề cử của Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Giải đã quyết định chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc, được lựa chọn từ nhiều tác phẩm dự thi ở ba hạng mục.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải Vàng, 01 giải Bạc, 01 giải Đồng (3 hạng mục Đời sống xã hội; Thời sự; Thể thao); 10 tác phẩm Top 10; 30 tác phẩm nằm trong Top 50.

Nhà báo Đinh Đức Long chia sẻ tại buổi lễ trao giải: "Nhiều tòa soạn báo xem ảnh báo chí là điểm mạnh để thu hút độc giả. Ảnh báo chí không chỉ thỏa mãn phần nhìn mà còn mang tính bổ trợ lớn về mặt thông tin cho mỗi câu chuyện, sự kiện trên mặt báo.

Câu chuyện đời sống, một sự kiện thời sự nóng hổi có thể dễ dàng lột tả được hết nội dung của nó chỉ bằng khoảnh khắc của một bức ảnh, hoặc một phóng sự ảnh. Vừa cho độc giả có cái nhìn rõ nét, chân thực và gần gũi hơn việc phải đọc như trước đây".

Các tác phẩm đạt giải của nhà báo Đinh Đức Long thể hiện sự dấn thân, đeo bám nhân vật và câu chuyện dài hơi, thể hiện sự quan sát và khai thác thông tin có chiều sâu.

Nhà báo Đinh Đức Long gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Biên tập báo Dân trí đã luôn hỗ trợ, tạo điều kiện để anh có thể hoàn thành tốt công việc và thực hiện được những tác phẩm ảnh báo chí chất lượng gửi tới độc giả.

Ngoài ra phóng viên ảnh của báo Dân trí dành được 2 giải Top 10 và nhiều ảnh bộ, đơn vào Top 50.

Đông đảo khách mời, phóng viên các báo, đài và các bạn sinh viên báo chí đã tham dự buổi lễ trao giải và chiêm ngưỡng các tác phẩm được trưng bày tại không gian triển lãm.