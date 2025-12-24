Quang cảnh trục đại lộ sông Hồng dài gần 80km mới được Hà Nội triển khai

Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng vừa được chính thức khởi động, nằm trong danh mục 234 công trình, dự án trọng điểm được đồng loạt triển khai trên 34 tỉnh, thành phố cả nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Việc triển khai dự án không chỉ thể hiện quyết tâm thực hiện các chủ trương, định hướng phát triển lớn của quốc gia, mà còn là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển mới của Thủ đô Hà Nội.

Vị trí trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trong tương lai (Ảnh: Đơn vị chủ đầu tư).

Đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 855.000 tỷ đồng. Phạm vi nghiên cứu của dự án rộng khoảng 11.000ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 19 xã, phường thuộc thành phố Hà Nội.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được quy hoạch với quy mô lớn, gồm tuyến đại lộ dài khoảng 80km dọc hai bờ sông; hệ thống công viên, không gian cảnh quan và vui chơi giải trí rộng gần 3.300ha; cùng khoảng 2.100ha đất phục vụ giải phóng mặt bằng, chỉnh trang và phát triển đô thị. Dự án được tổ chức triển khai thành 4 dự án thành phần độc lập.

Thành phần một là trục đại lộ cảnh quan Tả ngạn sông Hồng, triển khai trên địa bàn 7 xã, phường gồm: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Tuyến đại lộ chính dài gần 36km, quy mô 4-10 làn xe, kết hợp tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 29 km, dọc tuyến bố trí 4 cụm công viên cảnh quan với tổng diện tích khoảng 2.250ha cùng hệ thống kè bờ sông dài gần 29km.

Thành phần 2 là trục đại lộ cảnh quan Hữu ngạn sông Hồng, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 9 xã, phường. Tuyến đại lộ Hữu Hồng dài khoảng 44,8km, quy mô 8-10 làn xe; tuyến đường cảnh quan ven sông dài gần 19km, kèm theo 4 cụm công viên ven sông rộng hơn 1.000ha và hệ thống kè dài khoảng 30km.

Hình ảnh ghi nhận vị trí khởi đầu của dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, được xác định tại khu vực cầu Hồng Hà, thuộc xã Ô Diên (Hà Nội).

Cây cầu nằm trong phạm vi đầu tư của dự án đường Vành đai 4, với tổng kinh phí xấp xỉ 10.000 tỷ đồng, hiện mới bước vào giai đoạn khởi động thi công.

Đến nay, mặt bằng khu vực xây dựng đã được bàn giao đầy đủ. Theo quy hoạch, khu vực chân cầu Hồng Hà sẽ đấu nối trực tiếp với tuyến Vành đai 4 vùng Thủ đô. Sau khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng liên kết giao thông, tạo động lực thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế khu vực phía Tây Hà Nội.

Thành phần ba là tuyến metro đi ngầm dọc Hữu ngạn sông Hồng, dài khoảng 42km, nhằm kết nối đồng bộ với mạng lưới đường sắt đô thị, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông công cộng của Thủ đô.

Nằm trên đoạn sông giữa cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy, cây cầu Trần Hưng Đạo được triển khai xây dựng từ tháng 10/2025, mở thêm hướng kết nối từ khu vực trung tâm Hà Nội sang địa bàn các phường Long Biên và Bồ Đề.

Hình ảnh ghi nhận tại vị trí thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Phía bờ Bắc, khu vực Long Biên nơi bố trí công trường hiện vẫn là không gian chuyển tiếp, với phần lớn diện tích là đất sản xuất nông nghiệp, xen kẽ những khu dân cư nhỏ, thưa thớt.

Thành phần bốn là các khu đô thị tái định cư bố trí trong phạm vi dự án, chủ yếu phát triển theo mô hình chung cư cao tầng, phục vụ ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng.

Tại điểm kết thúc của dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu vực cầu Mễ Sở (nối liền giữa xã Hồng Vân (Hà Nội) và xã Mễ Sở (Hưng Yên)) đang dần hình thành với việc triển khai những hạng mục thi công đầu tiên.

Trên công trường, không khí lao động diễn ra khẩn trương, cùng các loại máy móc hạng nặng như máy khoan cọc, máy xúc, xe tải liên tục hoạt động để chuẩn bị nền móng cho công trình.

Cầu Mễ Sở là dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, có tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng, đi kèm hệ thống đường dẫn dài khoảng 14km. Tuyến đường được quy hoạch bắt đầu từ nút giao Quốc lộ 1A - Vành đai 4 và kéo dài tới nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Vành đai 4, tạo trục kết nối quan trọng giữa các tuyến giao thông huyết mạch của khu vực.

Trên bãi thi công, từng tốp công nhân tất bật lắp đặt, kiểm tra kỹ thuật, trong khi máy móc vận hành liên tục, từng bước định hình diện mạo ban đầu của cây cầu và hệ thống đường dẫn.

Khi hoàn thành, cầu Mễ Sở được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn chỉnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời tăng cường khả năng kết nối, giảm áp lực giao thông và tạo động lực phát triển cho khu vực phía Đông và Đông Nam Hà Nội.

Hiện nay, dọc hai bên sông Hồng vẫn hiện hữu những bãi bồi, ruộng vườn lâu năm, đan xen với các cây cầu lớn như Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Thăng Long,… hình thành một không gian tự nhiên rộng mở gắn liền với nhịp sống đô thị của Hà Nội.

Những bãi bồi ven sông có diện tích rộng, nhiều năm qua chủ yếu được sử dụng để trồng đào, quất, rau xanh…

Khu bãi giữa sông Hồng, được xác định là khu vực nghiên cứu quy hoạch công viên sinh thái theo định hướng phát triển mới.

ông Mai Văn Thạch (55 tuổi, trú tại đường An Dương Vương, phường Phú Thượng) lặng lẽ đốt những gốc đào đã chết sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, cho biết, ông hoàn toàn đồng tình với chủ trương triển khai dự án, song vẫn không khỏi lo lắng về sinh kế và chỗ ở.

Gia đình ông Thạch hiện có gần 300m2 đất trồng đào tại khu vực bãi bồi để sản xuất, tuy nhiên hai năm gần đây đều mất trắng do thiên tai. "Mong rằng khi dự án đi vào khai thác, nhà nước sẽ có những chính sách hợp lý nhằm hỗ trợ người dân trong khu vực ổn định cuộc sống", ông Thạch bày tỏ.

Sinh sống lâu năm ven sông Hồng và trực tiếp chứng kiến những thay đổi của cảnh quan khu vực, ông Nguyễn Anh Tuấn (63 tuổi, phường Hoàn Kiếm) bày tỏ nhiều kỳ vọng vào dự án trong thời gian tới.

Theo ông Tuấn, việc triển khai đồng bộ dự án không chỉ góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị mà còn tạo ra không gian sinh hoạt công cộng, cải thiện môi trường sống cho người dân. Ông cho rằng khi các hạng mục được hoàn thiện và đưa vào khai thác, đời sống vật chất lẫn văn hóa đô thị của khu vực ven sông Hồng nói riêng và Thủ đô nói chung sẽ có những chuyển biến rõ rệt.

Khi hoàn thành, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng sẽ tạo dựng một trục không gian xanh quy mô lớn của Thủ đô, gắn với các hoạt động văn hóa, sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời định hình thêm diện mạo đô thị Hà Nội trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành và tổ chức khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2030), được xác định là công trình có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng đối với Hà Nội cũng như cả nước.