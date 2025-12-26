Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN). Quyết định được Thủ tướng trao cho ông Sơn tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của tập đoàn chiều 26/12.

Trước đó, Thủ tướng đã ký quyết định điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV PVN, về công tác tại Bộ Công Thương, giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương kể từ ngày 20/12.

Ông Lê Ngọc Sơn (sinh năm 1972, quê Thanh Hóa), có chuyên môn thạc sĩ đánh giá và quản lý mỏ dầu khí, kỹ sư công nghệ khoan khai thác dầu khí, cao cấp lý luận chính trị. Ông có gần 30 năm công tác trong ngành dầu khí với nhiều vị trí công tác khác nhau.

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Petrovietnam (Ảnh: PVN).

Ông từng là Trưởng ban Khai thác dầu khí PVN, Tổng giám đốc Công ty Điều hành dầu khí Phú Quốc. Từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2024, ông Lê Ngọc Sơn là Phó tổng giám đốc tập đoàn phụ trách lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Từ tháng 4/2024 đến nay, ông Sơn được bổ nhiệm và đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PVN.