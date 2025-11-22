Nơi cơn "đại hồng thủy" vừa đi qua

Sáng 22/11, các xã Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Đồng Xuân (Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) vẫn còn ngổn ngang. Đây là những địa phương chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ kéo dài từ ngày 18 đến ngày 20/11, nhiều nơi bị ngập sâu 5m.

Mái ngói nhiều ngôi nhà của người dân xã Tuy An Bắc vẫn còn lỗ thủng, dấu vết của cuộc tháo chạy, kêu cứu trên nóc nhà trong đêm cơn "đại hồng thủy" tràn về.

Bà Trần Thị Bốn (75 tuổi, xã Tuy An Bắc) nhìn lên lỗ thủng trên mái nhà với vẻ mặt thất thần. Bà kể, lũ lớn, căn gác cao hơn 4m ngập sâu. Gia đình bà phải gỡ ngói chui ra ngoài, băng qua 3 nóc nhà liền kề để đến căn nhà 3 tầng nằm cạnh đó.

“Tôi nghĩ lũ không thể nào ngập đến gác, điều đó chưa từng xảy. Vậy mà đợt lũ này nước ngập đến sát mái nhà”, bà Bốn nói rồi tất tả chạy ra đường tiếp nhận hàng cứu trợ.

Ngoài đường, lực lượng chức năng cùng các nhóm thiện nguyện đang hỗ trợ thức ăn, nước sạch, quần áo cho người dân. Những căn bếp tạm bắt đầu đỏ lửa, đây đó người dân động viên nhau dọn dẹp nhà cửa, vớt vát những tài sản còn sót lại để gượng dậy sau cơn lũ lớn.

“Nước dâng cao 5m, nhà ngập đến nóc. Đây sẽ là cơn lũ lịch sử mà vài chục năm nữa mọi người ở đây vẫn không thể quên”, ông Lê Văn Trực nói rồi chỉ những búi rác to vẫn còn mắc trên dây điện.

Dọc các tuyến đường nơi cơn đại hồng thủy đi qua, rác mắc đầy trụ điện. Những bụi tre ngã rạp, nhiều căn nhà sập đổ cho thấy sức nước kinh hoàng của cơn lũ.

Đồ đạc ngập nước hư hỏng được người dân đưa ra để đầy ngoài đường.

Một khu dân cư ven sông Kỳ Lộ (xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) bị lũ quét tan hoang, nhiều nhà mất mái, đổ sập.

Hai tuần trước, bão số 13 đổ bộ nhưng những căn nhà ven sông Kỳ Lộ vẫn may mắn trụ vững. Thế nhưng đợt lũ vừa qua lại làm nhiều nhà mất nóc, sập đổ, tài sản bị ngập nước khiến nhiều người trắng tay.

Nhiều tài sản có giá trị lớn của hàng nghìn hộ dân tỉnh Đắk Lắk bị ngập nước, vùi lấp hư hỏng hoàn toàn.

Nhiều nơi tại tỉnh Đắk Lắk vẫn mất điện, thiếu nước sạch. Chăn màn, quần áo, lương thực... bị cuốn trôi khiến nhiều người đang gặp khó khăn.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đến nay đã có 12.500 người và hàng nghìn phương tiện từ các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và lực lượng tại chỗ được huy động tối đa để cứu hộ, cứu nạn người dân vùng ngập lụt.

Đợt thiên tai vừa qua diễn biến cực kỳ phức tạp với cường độ mưa lũ chưa từng có, kết hợp nhiều yếu tố bất lợi nên mức độ thiệt hại rất lớn.

Tính đến tối 21/11, toàn tỉnh ghi nhận 27 người chết, 8 người mất tích, 2 người bị thương và số liệu đang được cập nhật. Đây là đợt mưa lũ lớn trong nhiều thập kỷ qua trên địa bàn tỉnh, vượt qua cơn lũ lịch sử năm 1993.