Diễn biến mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ sáng 22/11

Khánh Hòa lũ giảm chậm, đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Khánh Hòa, từ chiều tối 21/11 đến hết đêm 22/11, tại địa phương này tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, riêng phía Bắc có nơi mưa rất to kèm dông.

Tổng lượng mưa ở khu vực phía Bắc phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm; khu vực phía Nam 30-70mm, có nơi cao hơn 80mm.

Nhiều nơi từng ngập 2m ở phường Tây Nha Trang, đến chiều 21/11 nước đã rút (Ảnh: Hoàng Đức).

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; đồng thời lưu ý nguy cơ xuất hiện mưa lớn với cường độ hơn 80mm/3h.

Bản tin lúc 3h30 ngày 22/11 cho biết trên sông Dinh Ninh Hòa (phía Bắc tỉnh Khánh Hòa), lũ đang giảm chậm. Mực nước lúc 3h tại trạm thủy văn Ninh Hòa là 6m, trên báo động 3 là 0,3m.

Theo Đài khí tượng thủy văn Khánh Hòa, lúc 20h ngày 21/11, hồ Đá Bàn xả tràn 163,4m3/s; hồ Suối Trầu xả 22,71m3/s; hồ EaKrongRou xả 40m3/s. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa tiếp tục giảm và dao động quanh mức báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các phường, xã Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng... với phạm vi, mức độ ngập lụt lớn nhất 0,2-1,2m, riêng những khu vực thấp có thể sâu hơn 2m.

Suốt nhiều ngày qua, lực lượng tại chỗ cùng công an và quân đội vẫn dầm mưa, lũ để hỗ trợ sơ tán, cứu hộ người dân (Ảnh: Hoàng Đức).

Đài khí tượng thủy văn đề nghị người dân đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; chú ý an toàn hồ chứa; cảnh giác ngập lụt vùng hạ lưu, ven sông và khu đô thị thuộc hạ lưu sông Dinh Ninh Hòa. Người dân cần thận trọng khi lưu thông qua các đập tràn.

Trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang, mực nước lũ đang giảm. Dự báo trong ngày 22/11, nước lũ sẽ tiếp tục rút dần tại hầu hết khu vực thuộc lưu vực 2 con sông nêu trên.

Tại những nơi nước đã rút, chính quyền và người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Lực lượng chức năng, người dân và các nhà hảo tâm đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để hỗ trợ các hộ bị chia cắt nhiều ngày, bảo đảm không để người dân thiếu đói hay thiếu nước sạch.

Ngày 21/11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành yêu cầu Sở Tài chính cấp đủ ngân sách cho các địa phương theo nhu cầu thực tế; các ngành, địa phương chủ động thăm hỏi những gia đình bị thiệt hại.

Hàng nghìn túi lương thực, thực phẩm được chính quyền và các nhà hảo tâm chuẩn bị để đưa đến những khu vực bị thiệt hại do lũ lụt (Ảnh: Hoàng Đức).

Ông cũng chỉ đạo nghiên cứu phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ lịch sử theo đúng quy định và trong khả năng cân đối ngân sách. Qua đó sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng đối với nhà bị sập hoàn toàn, 30 triệu đồng đối với nhà hư hỏng cần sửa chữa, hỗ trợ 1 triệu đồng/nhân khẩu cho các hộ bị thiệt hại, hỗ trợ 500.000 đồng/cháu đối với học sinh từ cấp Tiểu học trở lên thuộc các hộ bị ảnh hưởng.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ, sạt lở đất tại Khánh Hòa đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng. Toàn tỉnh ghi nhận 196 điểm thuộc 54 xã, phường bị ngập với gần 15.000 hộ dân; 126 điểm trên quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở.

Về kinh tế, khoảng 50 xã, phường có cây trồng bị ngập nước với tổng diện tích 12.200ha; 17 xã, phường có đàn gia súc, gia cầm bị thiệt hại do lũ cuốn trôi.

Mưa lũ Đắk Lắk thiệt hại hơn 4.500 tỷ đồng

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trên các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk từ chiều 21/11 đến chiều 23/11 tiếp tục có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi lớn hơn 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa với cường suất lớn hơn 100mm/3h.

Lực lượng chức năng bất kể ngày đêm, căng mình cứu hộ người dân (Ảnh: Thành Lê).

Dự báo trong 12-24 giờ tới, lũ trên hạ lưu sông Ba, Kỳ Lộ, Krông Búk tiếp tục xuống dần và dao động dưới mức báo động 1; sông Bàn Thạch mực nước lũ dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Trên lưu vực sông Srê Pốk, mực nước lũ trên sông Krông Ana và hạ lưu sông Sêrêpốk tiếp tục lên, đạt đỉnh, sau đó xuống dần. Nguy cơ ngập lụt và các loại thiên tai khác đi kèm lũ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, suối.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, mưa lớn, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh này.

Tính đến tối 21/11, mưa, lũ, sạt lở đất đã làm nhiều người chết và mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập; di dời hơn 18.000 hộ; 358 điểm trường bị ngập; 10 trạm y tế bị ngập, hư hỏng và 118.823 hộ gia đình bị mất điện.

Mưa lũ gây thiệt hại hơn 63.000ha cây ngắn ngày và hơn 100.000ha cây lâu năm; 3,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại.

Công tác hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm được triển khai khẩn trương đến bà con vùng lũ (Ảnh: Văn Viễn).

Toàn tỉnh có 21 điểm bị sạt lở, ngập tắc giao thông (gồm 10 điểm trên các tuyến quốc lộ, 11 điểm trên các tuyến tỉnh lộ) và nhiều tuyến đường xã, giao thông nông thôn bị ngập gây chia cắt; nhiều công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng bị sạt lở, hư hỏng.

Sơ bộ tổng giá trị thiệt hại theo thống kê ban đầu hơn 4.500 tỷ đồng. Lực lượng chức năng phối hợp vận động, di dời 3.917 hộ đến nơi an toàn. Các tổ ca nô của quân đội đôn đốc di dời được 505 người từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trong thời gian nước lũ lên cao.

Trước mắt, tỉnh Đắk Lắk đề nghị Trung ương hỗ trợ 2000 tấn lương thực từ nguồn dữ trữ quốc gia; 3.000kg hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 lít, 1.000 túi sơ cấp cứu.

Tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ 30.000 lít hóa chất để khử trùng cùng hỗ trợ giống cây trồng và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất; kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thêm 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh.

Gia Lai tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Cùng ngày, ghi nhận tại Gia Lai trời tạm ngừng mưa, nước lũ cơ bản đã rút ra khỏi nhà dân, chỉ còn các vùng trũng thấp nước ngập các tràn, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, để kịp thời hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, với tinh thần “khẩn trương, quyết liệt nhất”.

Lũ rút, người dân phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai khẩn trương dọn dẹp nhà cửa (Ảnh: Doãn Công).

Mục tiêu hàng đầu là nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân; bảo đảm không để người dân thiếu ăn, đói rét, không có chỗ ở; bệnh nhân được cứu chữa kịp thời và học sinh, sinh viên sớm trở lại trường.

Tỉnh đã hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị thiệt hại, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó hộ có nhà sập đổ hoàn toàn được hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà; hỗ trợ lương thực, nước sạch, thuốc men, chỗ ở tạm cho hộ mất nhà, hộ nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương.

Các hộ mất nhà cửa được rà soát bố trí tái định cư an toàn theo quy định. Hỗ trợ về gạo 15kg/người/tháng trong 3 tháng (cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn). Hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà bị ngập 2 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng…

Một người dân đúc bánh xèo phục vụ miễn phí cho người dân bị ngập lụt (Ảnh: Doãn Công).

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trận mưa lũ lịch sử những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng, tập trung tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc.

Mưa lũ đã làm 3 người tử vong; 19.200 hộ có nhà bị ngập, nhiều khu vực ngập sâu 1-2 m; nhiều tuyến kênh mương, đê, kè bị sạt lở; một số công trình hư hỏng nặng. Ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.