Kỳ họp đặc biệt của HĐND TPHCM để cụ thể hóa các chính sách đặc thù mới

Chiều 26/12, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề). Đây là lần đầu tiên, HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp tại hội trường Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kỳ họp đặc biệt của TPHCM sẽ cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Thông tin về chương trình kỳ họp, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ cho biết, các đại biểu sẽ xem xét 32 dự thảo nghị quyết, tờ trình. Trong đó, có 1 tờ trình dự thảo nghị quyết của HĐND TPHCM; 15 nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật; 16 nội dung thuộc nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt.

Lễ chào cờ phiên khai mạc kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 7, khóa X (Ảnh: Q.Huy).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, HĐND TPHCM sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm bộ máy chính quyền thành phố vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

"Đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của TPHCM. Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 260 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khai thông các điểm nghẽn về phân cấp, phân quyền, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của TPHCM sau sắp xếp đơn vị hành chính", Chủ tịch HĐND TPHCM nói.

Tại kỳ họp này, HĐND TPHCM sẽ xem xét 6 nội dung quan trọng nhằm triển khai Nghị quyết số 260, bảo đảm các cơ chế, chính sách đặc thù sớm đi vào cuộc sống. Cùng với đó, HĐND thành phố cũng thảo luận, quyết định 26 nội dung khác có tác động trực tiếp, sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại kỳ họp, UBND TPHCM đã gửi tới tờ trình về việc ban hành nghị quyết triển khai Nghị quyết 260 của Quốc hội. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhằm cụ thể hóa các quy định mới, bảo đảm cơ sở pháp lý thống nhất cho tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời duy trì tính liên tục trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Theo đó, Nghị quyết 260 quy định 12 nhóm nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM. Các nhiệm vụ này tập trung vào những lĩnh vực then chốt như đầu tư công, ngân sách, quy hoạch, phát triển hạ tầng và tổ chức không gian đô thị.

HĐND TPHCM được quyết định sử dụng ngân sách địa phương để triển khai các dự án đầu tư công phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ. Nguồn lực này cũng được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án đường sắt đô thị theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (bên phải) trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp (Ảnh: Xuân Đoàn).

HĐND thành phố còn có thẩm quyền thông qua chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện các dự án hạ tầng giao thông sử dụng vốn đầu tư công, nằm trên ranh giới hành chính giữa TPHCM và các địa phương khác, trên cơ sở thống nhất phương án của các tỉnh, thành liên quan.

Nghị quyết cũng quy định thẩm quyền của HĐND TPHCM trong việc sửa đổi, bổ sung các nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách; quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên; thông qua quy hoạch tổng thể; ban hành danh mục dự án được thực hiện một số thủ tục thu hồi đất trước; quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đường sắt đô thị mới theo nhu cầu phát triển.

Theo UBND TPHCM, nghị quyết của HĐND thành phố triển khai Nghị quyết số 260 cần có các điều khoản quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung, chương trình kỳ họp qua phần mềm (Ảnh: Xuân Đoàn).

Cụ thể, Nghị quyết cần ban hành danh mục các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền HĐND TPHCM theo Nghị quyết số 260, tập trung vào đầu tư công, ngân sách, quy hoạch, hạ tầng và quản lý đất đai.

Nghị quyết cần quy định trách nhiệm của Thường trực HĐND TPHCM, các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND và UBND TPHCM trong việc tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, công khai và hiệu quả.

Nghị quyết cụ thể hóa Nghị quyết 260 cần có quy định về hiệu lực thi hành, đồng thời bãi bỏ, thay thế một số nội dung không còn phù hợp tại các nghị quyết trước đây nhằm bảo đảm tính liên tục của các cơ chế, chính sách đặc thù.