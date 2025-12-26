Công an xây hơn 400 căn nhà giúp người dân miền Trung

Ngày 26/12, tại Khánh Hòa, Bộ Công an tổ chức giao ban “Chiến dịch Quang Trung” tuần thứ 3. Chiến dịch này do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động, nhằm thần tốc xây dựng lại nhà ở, giúp người dân bị thiệt hại do thiên tai có mái ấm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Bộ Công an, trong “Chiến dịch Quang Trung”, lực lượng Công an nhân dân được giao xây dựng mới 429 căn nhà tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trong đó tỉnh Đắk Lắk chiếm gần một nửa với 200 căn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, cung cấp thông tin về "Chiến dịch Quang Trung" do lực lượng công an đảm trách (Ảnh: Trung Thi).

Để bảo đảm tiến độ đề ra, công an các địa phương đã khởi công, phân công lãnh đạo công an tỉnh, thành, các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an cấp xã theo dõi, đôn đốc, nắm chắc tiến độ thi công, cơ bản đáp ứng yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Bên cạnh đó, công an các địa phương đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia xây nhà tặng người dân vùng lũ.

Về tiến độ, tính đến 10h ngày 25/12 đã có 19/429 căn hoàn thành, vượt tiến độ 200%. Trong tuần qua, một số công trình tại Gia Lai, Đắk Lắk, Hà Tĩnh đã thi công đạt khối lượng từ 70% đến 80%.

Lực lượng Công an phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa hỗ trợ trường học dọn dẹp vệ sinh sau trận mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 (Ảnh: Trung Thi).

Cũng theo thông tin từ Bộ Công an, trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lực lượng Công an nhân dân tại 9 tỉnh, thành miền Trung đã huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm nghìn quần chúng uy tín, nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; sửa chữa nhà ở, bệnh viện, trường học; vệ sinh môi trường; hỗ trợ tái thiết sinh kế cho người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết trong thời gian tới, lực lượng công an quyết tâm, thần tốc xây dựng lại nhà ở của người dân bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai.

Mục tiêu hoàn thành toàn bộ các ngôi nhà trước ngày 15/1/2026, sớm hơn 15 ngày so với yêu cầu của Chính phủ giao.

Một hộ dân nhà bị sập do sạt lở tại Khánh Hòa vui mừng khi được lực lượng công an hỗ trợ xây dựng lại nhà mới (Ảnh: Văn Nhất).

Ngoài ra, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục quan tâm, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, triển khai các giải pháp phục hồi và ổn định sinh kế cho người dân nhằm bảo đảm an ninh nông thôn; không để sót, để lọt các trường hợp, địa bàn cần hỗ trợ; chú ý trẻ mồ côi, người mất việc, mất thu nhập do thiên tai.

Đồng thời, lực lượng công an phối hợp các ban, sở, ngành quan tâm thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, quyền sở hữu cho các hộ dân theo quy định của pháp luật, để nhân dân yên tâm an cư, ổn định đời sống lâu dài, bền vững.