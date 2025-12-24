Sân bay Long Thành được bảo vệ nghiêm ngặt ra sao?

Với 15.000 kỹ sư, công nhân làm việc trên đại công trường rộng 3.000ha, việc đảm bảo an ninh, trật tự tại dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai) là một bài toán phức tạp với chủ đầu tư dự án.

Dù đang trong quá trình xây dựng, chưa chính thức vận hành, sân bay Long Thành vẫn được duy trì tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt. Tất cả kỹ sư, công nhân ra vào hàng ngày đều phải xuất trình giấy tờ tại cổng công trường.

Ba lực lượng hiệp đồng bảo vệ sân bay

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, công trường sân bay Long Thành được rào kín với 2 cổng ra vào có lực lượng an ninh túc trực. Người và phương tiện qua cổng phải xuất trình thẻ an ninh do ACV cấp.

Công trường sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Một số quy định khác cũng được áp dụng như việc không cho người đi xe máy vào công trường. Công nhân có thể đi xe máy đến cổng, gửi xe, sau đó chờ xe 45 chỗ của nhà thầu để được đưa vào công trường.

"Khi bắt đầu triển khai dự án, chúng tôi đã ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc đảm bảo an ninh, an toàn, xử lý sự cố tại công trường", đại diện ACV chia sẻ.

Theo quy chế này, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập Đồn Công an sân bay Long Thành đặt cạnh công trường. Lực lượng quân sự địa phương cũng xác định công trường sân bay như mục tiêu bảo vệ. Chủ đầu tư ACV cũng thuê một công ty bảo vệ chuyên nghiệp để duy trì an ninh.

Như vậy, sân bay Long Thành được đảm bảo an ninh bởi 3 lực lượng chính, gồm: công an, quân đội và lực lượng an ninh của ACV.

Cổng vào công trường sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong 2 ngày 15/12 và 19/12, khi đón các chuyến bay dân dụng đầu tiên, sân bay Long Thành có thêm sự hiện diện của lực lượng an ninh hàng không thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08 - Bộ Công an). Tiêu chuẩn an ninh trong 2 ngày này cũng được áp dụng như với sân bay đang khai thác thương mại.

Riêng ngày 19/12, Đồn Công an sân bay Long Thành đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an xã Long Thành và lực lượng bảo vệ của ACV để bảo đảm an ninh, trật tự cho chuyến bay chính thức chở các quan khách.

Các lực lượng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động khai trương chuyến bay, qua đó góp phần bảo vệ thành công sự kiện khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Mục tiêu bảo vệ nghiêm ngặt trong tương lai

Vài ngày trước, một tài khoản mạng xã hội ẩn danh đã bình luận với nội dung đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh hàng không tại sân bay Long Thành.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ chưa đầy 24 giờ, Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Đồng Nai) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an truy xét, xác định được danh tính đối tượng liên quan.

Nhân viên Cảng vụ hàng không miền Nam (Cục Hàng không) tại tháp không lưu sân bay Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Tại cơ quan công an, đối tượng N.L.T. thừa nhận hành vi bình luận đe dọa khủng bố với mục đích “trêu đùa cho vui” và không có ý định thực hiện. Phòng An ninh nội địa đã củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo đại diện ACV, đối tượng trong vụ việc đã có một tình huống "vạ miệng". Với phương án đảm bảo an ninh như hiện nay, người dân có thể yên tâm về việc đảm bảo an ninh, trật tự tại đại công trường lớn nhất cả nước.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, phương án phối hợp, đảm bảo an ninh hàng không cho sân bay Long Thành cũng đã được các đơn vị chuẩn bị từ sớm.

Hiện, các công trình trụ sở của lực lượng đảm bảo an ninh sân bay như tòa nhà của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, trung tâm an ninh hàng không, công an địa phương... đang dần hoàn thiện.

Thời gian tới, khi sân bay Long Thành chính thức khai thác thương mại, lực lượng an ninh hàng không của A08 được triển khai tại sân bay.

Trụ sở các cơ quan công an, quản lý xuất nhập cảnh tại sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, một số sân bay quan trọng như Nội Bài, Tân Sơn Nhất đã được Chính phủ đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Các công trình hàng không trong danh mục này sẽ được bảo vệ đặc biệt, được đầu tư nguồn lực đảm bảo an ninh, an toàn; việc kiểm soát ra vào cũng tuyệt đối nghiêm ngặt.

Với quy mô lớn nhất Việt Nam và được định hướng là sân bay trung chuyển khách quốc tế tầm khu vực, sân bay Long Thành cũng sẽ là mục tiêu trọng điểm được bảo vệ khi đi vào hoạt động.