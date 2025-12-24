Công an vào cuộc vụ thi thể đang bốc cháy trong nghĩa trang ở Gia Lai

Chiều 24/12, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng xác minh thi thể đang bốc cháy tại nghĩa trang Pleiku, phường Diên Hồng, Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14h10 cùng ngày, khi đi thăm mộ ở nghĩa trang Pleiku, người dân phát hiện một thi thể đang bốc cháy nên đã trình báo cơ quan công an.

Người dân phát hiện thi thể đang bốc cháy trong tư thế ngồi (Ảnh: Văn Ngọc).

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai cử lực lượng chức năng đến phong tỏa hiện trường, xác minh thông tin.

Tại hiện trường, thi thể đang bốc cháy trong tư thế ngồi dựa lưng vào bức tường của một ngôi mộ. Do thi thể đã bị cháy nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính.

Bên cạnh thi thể, người dân phát hiện một xe máy biển kiểm soát 81B1-001.xx, được cấp cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa, Gia Lai.

Xe máy được phát hiện tại nghĩa trang Pleiku (Ảnh: Văn Lâm).

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa cho biết xe máy tại hiện trường nêu trên được đơn vị giao cho nhân viên H.M.Đ. (SN 1994, trú tại tỉnh Gia Lai) quản lý, sử dụng.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa, những ngày qua, anh Đ. vẫn đến cơ quan làm việc bình thường. Tuy nhiên, ngày 24/12, anh Đ. không đến làm việc, cũng không thông báo lý do vắng mặt.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa đã đến hiện trường phối hợp cơ quan công an xác minh danh tính thi thể nêu trên.