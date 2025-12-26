Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Đây là ngân sách đầy đủ đầu tiên dưới thời chính quyền nữ Thủ tướng Sanae Takaichi (Ảnh: Kyodo).

Ngân sách cho năm 2026 bắt đầu từ tháng 4, dự kiến ​​được trình lên quốc hội vào đầu năm sau, đã vượt qua ngân sách dự toán 115.200 tỷ yên (740 tỷ USD) của năm nay.

Đây là ngân sách đầy đủ đầu tiên dưới thời chính quyền của nữ Thủ tướng Sanae Takaichi, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp chi tiêu chính phủ chạm mức cao nhất lịch sử.

Trong đó, ngân sách dành cho quốc phòng là điểm nhấn đáng chú ý nhất khi lần đầu tiên đạt mức kỷ lục 9.040 tỷ yen (khoảng 58 tỷ USD) bao gồm cả chi phí duy trì các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản.

Con số này vượt xa mức 8.700 tỷ yen của tài khóa 2025, được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản phải đối mặt với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Trong đó, với mục tiêu nâng cao năng lực tác chiến trong các không gian mới, Nhật Bản có kế hoạch đổi tên Lực lượng Tự vệ Trên không thành Lực lượng Tự vệ Không gian và Trên không, trong đó Tokyo sẽ chi 30,1 tỷ yen (khoảng 192 triệu USD) để mua sắm tên lửa dẫn đường siêu vượt âm.

Ngoài ra, còn một nội dung khác gây chú ý trong ngân sách quốc phòng lần này là khoản tiền 100,1 tỷ yen (khoảng 640 triệu USD) được dành riêng để xây dựng hệ thống phòng thủ bờ biển đa tầng mang tên "Shield" (Tấm khiên).

Theo các nguồn tin, con số ngân sách cao kỷ lục này được thông qua nhằm mục đích cân bằng giữa chính sách tài khóa chủ động của Thủ tướng Takaichi và những lo ngại về việc nợ công tăng vọt bằng cách hạn chế phát hành trái phiếu mới.

Trước tình hình lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao và đồng yên yếu, chính quyền bà Takaichi đã tăng cường nỗ lực trấn an các nhà đầu tư rằng chính phủ sẽ không sử dụng đến các biện pháp phát hành nợ hoặc cắt giảm thuế thiếu trách nhiệm.

Tuy nhiên, lượng phát hành trái phiếu chính phủ mới sẽ chỉ tăng nhẹ từ 28.600 tỷ yên của năm nay lên 29.600 tỷ yên.

Nhật Bản hiện đã có gánh nặng nợ công cao nhất trong thế giới phát triển, gấp hơn hai lần quy mô nền kinh tế, khiến nước này rất nhạy cảm với chi phí vay tăng cao và làm phức tạp kế hoạch của Thủ tướng Takaichi trong việc theo đuổi các biện pháp kích thích tài chính mạnh mẽ.

Bà Takaichi dự định từ bỏ ý tưởng sử dụng cân bằng ngân sách sơ cấp hàng năm làm mục tiêu củng cố tài chính của Nhật Bản và đặt ra mục tiêu mới kéo dài nhiều năm để cho phép chi tiêu linh hoạt hơn.