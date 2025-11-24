Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
(Dân trí) - Việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm để tỉnh Khánh Hòa có điều kiện sớm khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên hai tuyến quốc lộ và nhiều tuyến tỉnh lộ quan trọng khác.
Ngày 24/11, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ 27C, quốc lộ 27, tỉnh lộ 9, đường tỉnh 701, 703, 707 và cầu Ngọc Thảo do ảnh hưởng của đợt mưa lũ từ ngày 16 đến ngày 22/11.
Trước đó vào giữa tháng 11, tại Khánh Hòa xuất hiện nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi lượng mưa đo được gần 490mm, khiến lũ trên các sông lên rất nhanh, tác động trực tiếp đến vùng hạ du của tỉnh.
Mưa lớn cũng gây sạt lở đất đá, xói lở đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc công bố tình huống khẩn cấp là điều kiện cần để các cơ quan trong tỉnh xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí, phục vụ sửa chữa khẩn cấp hoặc sửa chữa trước mắt các tuyến giao thông trên địa bàn.
Trước đó ngày 16/11, sạt lở nghiêm trọng tại tỉnh lộ 9 khiến 2 người chết và 1 người bị thương.
Cùng ngày, tại quốc lộ 27C, xe khách chở 32 người đi từ tỉnh Lâm Đồng đến Khánh Hòa qua đoạn đèo Khánh Lê đã bị một khối đá lớn từ trên cao sạt xuống đè trúng. Hậu quả, khiến 6 người tử vong và 18 người bị thương.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, hiện cả tuyến tỉnh lộ 9 và quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê đều ách tắc, các lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục sạt lở để sớm thông đường.
Báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa thông tin, tính đến 9h ngày 23/11, toàn tỉnh ghi nhận 15 người thiệt mạng, trong đó 8 người chết do sạt lở tại quốc lộ, tỉnh lộ; 7 người tử vong trong mưa lũ.
Trong nông nghiệp, hơn 13.300ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị hư hại; gần 24.500 gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Nhiều công trình, trường học và cơ sở y tế cũng bị hư hại. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng.
Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đã thông qua phương án hỗ trợ 60 triệu đồng đối với các hộ có nhà bị sập hoàn toàn; 30 triệu đồng với nhà hư hỏng cần sửa chữa; 1 triệu đồng/người đối với các hộ bị thiệt hại và 500.000 đồng/học sinh từ cấp tiểu học trở lên thuộc các hộ bị ảnh hưởng.