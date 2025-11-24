Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Ngày 24/11, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ 27C, quốc lộ 27, tỉnh lộ 9, đường tỉnh 701, 703, 707 và cầu Ngọc Thảo do ảnh hưởng của đợt mưa lũ từ ngày 16 đến ngày 22/11.

Trước đó vào giữa tháng 11, tại Khánh Hòa xuất hiện nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi lượng mưa đo được gần 490mm, khiến lũ trên các sông lên rất nhanh, tác động trực tiếp đến vùng hạ du của tỉnh.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi ở Khánh Hòa (Ảnh: Hoàng Đức).

Mưa lớn cũng gây sạt lở đất đá, xói lở đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc công bố tình huống khẩn cấp là điều kiện cần để các cơ quan trong tỉnh xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí, phục vụ sửa chữa khẩn cấp hoặc sửa chữa trước mắt các tuyến giao thông trên địa bàn.

Mưa lớn trên diện rộng cũng làm nhiều nơi ở Khánh Hòa bị ngập sâu, chia cắt, các lực lượng chức năng phải dầm trong nước lũ để đưa người dân đi sơ tán (Ảnh: Hoàng Đức).

Trước đó ngày 16/11, sạt lở nghiêm trọng tại tỉnh lộ 9 khiến 2 người chết và 1 người bị thương.

Cùng ngày, tại quốc lộ 27C, xe khách chở 32 người đi từ tỉnh Lâm Đồng đến Khánh Hòa qua đoạn đèo Khánh Lê đã bị một khối đá lớn từ trên cao sạt xuống đè trúng. Hậu quả, khiến 6 người tử vong và 18 người bị thương.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, hiện cả tuyến tỉnh lộ 9 và quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê đều ách tắc, các lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục sạt lở để sớm thông đường.