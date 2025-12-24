Người dân ùn ùn đổ về Nhà thờ Lớn Hà Nội và Nhà thờ Đức Bà TPHCM vui Noel

19h tối nay (24/12), khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội như thường niên lại tập trung đông giáo dân, tấp nập khách du lịch và giới trẻ đổ về dự lễ và vui chơi đón Giáng sinh.

Thời tiết tại Thủ đô Hà Nội tối nay khá mát mẻ, nhiệt độ ngoài trời khoảng 20 độ C, thuận lợi cho người dân vui chơi, tận hưởng không khí ngày lễ Noel (Ảnh: Mạnh Quân).

Savior (du khách người Đức, 32 tuổi) cùng vợ đã đi du lịch Việt Nam được 3 tuần từ TPHCM ra Hà Nội và có dịp ghé thăm Nhà thờ Lớn Hà Nội. Anh Savior chia sẻ: "Không khí nơi đây rất ấm cúng và náo nhiệt, tôi sẽ tiếp tục khám phá thêm về đất nước xinh đẹp của các bạn" (Ảnh: Ngọc Lưu).

Hùng Linh và Việt Thảo đã chuẩn bị sớm từ chiều để dành thời gian bên nhau, đi chơi tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. Linh cảm thấy không khí Giáng sinh mỗi năm tại đây đều vô cùng đặc biệt, không gian thoải mái và rất sống động, đặc biệt là tình trạng chen lấn như hàng năm không còn.

"Sau khi tham quan Nhà thờ lớn chúng mình sẽ đi dạo quanh khu vực phố cổ để tận hưởng không khí lễ được trọn vẹn hơn", Linh chia sẻ (Ảnh: Ngọc Lưu).

Cô Lê Thị Hiền cùng nhóm dân vũ tụ họp bên hồ Hoàn Kiếm tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Mọi người rủ nhau khoác áo đỏ, đội mũ ông già Noel, rộn ràng đón mừng không khí mừng Giáng sinh (Ảnh: Mạnh Quân).

Ghi nhận tại khu vực phố Hàng Mã (Hà Nội) lúc 19h, không khí khá trầm lắng. Khác với sự nhộn nhịp thường thấy những năm trước, tuyến phố vốn được xem là địa điểm vui chơi mùa Noel nay lại vắng người qua lại (Ảnh: Thành Đông).

Nhiều cửa hàng trang trí đèn, cây thông sáng rực nhưng lượng khách tới mua sắm và vui chơi, chụp ảnh không nhiều (Ảnh: Thành Đông).

Từ 16h, Vũ Mai và Hoàng Thùy đi từ Huyện Đan Phượng (cũ) để lên khu vực phố cổ Hà Nội dạo chơi Giáng sinh.

Hai bạn cho biết, những năm trước thường chọn phố Hàng Mã bởi không khí lễ hội sôi động, đông đúc người. Tuy nhiên, khi có mặt tại đây, cả hai khá bất ngờ vì không gian năm nay trầm lắng hơn hẳn, lượng người tham quan không nhiều như kỳ vọng. Trước khung cảnh vắng vẻ đó, Mai và Thùy chuyển sang đi ăn uống, thay vì tiếp tục dạo chơi như kế hoạch ban đầu (Ảnh: Thành Đông).

Alice Fouquey và Matthieu Nono (du khách đến từ Pháp) cho biết, từ nhỏ cả hai đã quen với không khí Giáng sinh tại quê nhà. Năm nay, sau khi tìm hiểu, họ quyết định lựa chọn Việt Nam làm điểm đến du lịch dịp cuối năm.

Khi dạo quanh khu phố cổ Hà Nội, hai du khách tỏ ra bất ngờ khi bắt gặp cả một con phố bày bán đồ trang trí Giáng sinh rực rỡ. Theo kế hoạch, Alice và Matthieu sẽ tiếp tục tham quan thêm một số địa điểm trong khu vực, sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, họ sẽ di chuyển tới Hạ Long và đón Giáng sinh tại đây cùng nhóm bạn (Ảnh: Thành Đông).

19h30, khu vực Nhà thờ Đức Bà (TPHCM) chật kín phương tiện qua lại. Người dân ùn ùn đổ ra đường phố, hướng về các nhà thờ và tuyến phố trung tâm để vui đêm Noel (Ảnh: Bảo Quyên).

Các bạn trẻ thích thú tạo dáng, chụp ảnh bên Nhà thờ Đức Bà với hàng trăm nghìn ánh đèn rực sáng lung linh (Ảnh: Bảo Quyên).

Lực lượng CSGT tích cực điều tiết, phân luồng giao thông để tránh ùn tắc, đảm bảo người dân vui chơi Noel an toàn, đi lại thuận lợi (Ảnh: Bảo Quyên).

Các trung tâm thương mại trang trí rực rỡ ánh đèn cùng các tiểu cảnh cây thông, ông già Noel để thu hút người dân và du khách (Ảnh: Bảo Quyên).

Tại Nhà thờ Tân Định (phường Xuân Hoà, TPHCM), dòng người đổ về dự lễ và vui chơi mỗi lúc một đông (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Càng về đêm, dòng người đổ về đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TPHCM) vui chơi, dạo phố mỗi lúc một đông, khiến không khí đêm Giáng sinh thêm rộn ràng. Những cơn "mưa tuyết" càng làm trẻ nhỏ thêm phần thích thú (Ảnh: Khoa Nguyễn).

20h, Nhà thờ Lớn hà Nội bắt đầu chương trình nghệ thuật chào đón Giáng sinh 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

20h30, các tuyến phố dẫn về Nhà thờ Lớn Hà Nội bắt đầu ùn tắc khi lượng người đổ về mỗi lúc một đông (Ảnh: Mạnh Quân).

(Báo Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật)