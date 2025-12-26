Gắn mã định danh cho cá thể rùa quý hiếm vướng lưới đánh cá

Ngày 26/12, Đội tình nguyện viên bảo tồn rùa biển xã Vĩnh Hoàng (thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ), tỉnh Quảng Trị đã cứu hộ và thả một cá thể rùa quý hiếm về biển.

Khoảng 7h cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Quảng, trú tại thôn Tân Thuận, xã Vĩnh Hoàng phát hiện một cá thể rùa bị mắc vào lưới thải loại của ngư dân, trôi dạt vào bờ biển.

Cá thể rùa được giải cứu và thả về tự nhiên (Ảnh: Nguyễn Trang).

Nhận tin báo, Đội tình nguyện viên bảo tồn rùa biển xã Vĩnh Hoàng phối hợp các đơn vị liên quan đã triển khai cứu hộ.

Cá thể rùa biển này nặng khoảng 7kg, dài 50cm, thuộc họ vích, là loài sinh vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, nằm trong sách đỏ Việt Nam.

Rùa biển là loài sinh vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ (Ảnh: Nguyễn Trang).

Sau khi kiểm tra sức khỏe, cá thể rùa được đơn vị chức năng gắn mã định danh VN(C) 00031 và thả trở lại biển.

Theo chính quyền xã Vĩnh Hoàng, từ năm 2019 đến nay, khu vực biển địa phương ghi nhận hơn 25 cá thể rùa được người dân phát hiện, cứu hộ và thả về tự nhiên.