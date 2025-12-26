Trào lưu "khoe nghèo" gây làn sóng phẫn nộ ở Hàn Quốc

Bức ảnh "khoe" tiền nhưng lại có chú thích là "cái nghèo đói không chịu nổi này" (Ảnh: ST).

Được gọi là “thử thách nghèo đói”, trào lưu này ám chỉ việc người tham gia đăng ảnh hoặc video thể hiện lối sống xa hoa, bao gồm xe sang, hàng hiệu và các chuyến du lịch đắt đỏ, nhưng lại chú thích bằng những câu như “cái nghèo không chịu nổi này” hay “cuộc sống nghèo khổ mệt mỏi này”.

Những bài đăng gần đây lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc gồm hình ảnh ăn mì gói trong khoang hạng nhất máy bay, được mô tả là “nghèo cùng cực”; một chiếc xe đẩy trẻ em Dior trị giá 15 triệu won (11.500 USD) được mô tả như món mua sắm khiến cả gia đình “khánh kiệt”; hay các bức ảnh chụp từ ghế lái của những chiếc xe thể thao hạng sang, đồng hồ hàng hiệu lộ rõ, kèm chú thích than thở không có tiền đổ xăng.

Những ví dụ khác cho thấy các phòng khách rộng rãi treo đầy tác phẩm nghệ thuật đắt tiền, với chú thích kiểu như: “Tôi chỉ có vài bức tranh và một con chó”, càng làm dấy lên chỉ trích.

Phản ứng trên mạng phần lớn là tiêu cực. Nhiều người đặt câu hỏi liệu nghèo đói có nên bị đem ra làm trò đùa hay không, cho rằng những bài đăng này đã vượt quá giới hạn.

Một số ý kiến cho rằng việc khoe của cải một cách thẳng thắn còn ít gây phản cảm hơn so với việc biến sự giàu có thành khó khăn. Những người khác nhận xét trào lưu này phản ánh sự thiếu nhận thức về thực tế của tình trạng túng thiếu tài chính.

Tranh cãi cũng làm sống lại các liên hệ tới truyện ngắn Stolen Poverty (Nghèo bị đánh cắp) xuất bản năm 1975 của nhà văn Park Wan-suh, tác phẩm phê phán cách tầng lớp giàu có chiếm dụng khái niệm nghèo đói như một yếu tố thẩm mỹ hoặc công cụ kể chuyện.

Sự so sánh này càng được nhắc đến nhiều khi nhiều người tham gia trào lưu dường như là những người có thu nhập cao.

Những người chỉ trích cho rằng trào lưu đã biến nghèo đói thành một hình thức giải trí, phớt lờ những tổn thương về tinh thần và thể chất mà những người chật vật mưu sinh phải chịu đựng khi không đủ khả năng chi trả cho các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, nhà ở và chăm sóc y tế.

Một số người dùng nói rằng những bài đăng này mang cảm giác chế giễu hơn là hài hước.