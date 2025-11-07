Người dân làng chài sau bão Kalmaegi: Nhà bay mất rồi còn gì đâu!

Ngày 7/11, lãnh đạo Đảng ủy xã Phù Mỹ Đông (Gia Lai) cho biết bão Kalmaegi (bão số 13) làm đổ sập, tốc mái nhiều ngôi nhà ở khu làng chài Xuân Thạnh, rất may không gây thiệt hại về người.

“Khu nhà bị sập, tốc mái thuộc khu vực bị ảnh hưởng của triều cường đã được địa phương bố trí tái định cư nơi khác, nhưng vẫn còn người dân sinh sống. Trước bão, chính quyền địa phương đã yêu cầu di dời đến nơi an toàn nên không gây thiệt hại về người”, vị này cho hay.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngày 7/11, hàng chục ngôi nhà sát mép biển thôn Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông bị sập, tốc mái. Nhiều ngồi nhà đã sập hoàn toàn. Những nhà bị tốc mái đang được người dân khẩn trương sửa lại.

Bà Hồ Thị Nhung (42 tuổi, trú tại Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai) cho biết dù đã chằng chống nhà cửa rất kỹ nhưng không ngờ bão tàn phá nặng nề như vậy.

“Đây là khu di dời do ảnh hưởng của triều cường nhưng vì khổ quá nên tôi mua lại của người dân để ở. Bão vào cuốn bay nhà cửa, giờ mất hết rồi còn gì nữa đâu”, bà Nhung nói.

Vợ chồng ông Trần Đình Mai (50 tuổi, trú tại thôn Xuân Thạnh) chưa biết lấy tiền đâu mua tôn mới để sửa lại mái nhà bị hư hỏng do bão.

Những căn nhà ven biển ở xóm chài Xuân Thạnh bị sóng dữ xô đổ sập.

Cảnh hoang tàn ở xóm chài thôn Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai sau khi bão số 13 tàn phá.

Những ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, sóng biển đánh lộ chân móng, mái tôn đổ sập. Người dân thất thần trước bão dữ làm sập nhà cửa.

Theo người dân địa phương, chưa bao giờ bão gây sóng biển lớn như vậy.