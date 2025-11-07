Miền Trung tan hoang sau bão Kalmaegi: Một đêm gió cuốn, làng chài đổ nát

“Căn nhà tích góp của hai vợ chồng bao lâu nay đổ xuống sông, xuống biển mất rồi. Vợ chồng tôi mất trắng, mất sạch rồi”, vợ anh Trần Văn Huy nghẹn ngào.

“25 năm sống ở đây, tôi chưa chứng kiến cơn bão nào khủng khiếp đến vậy. Nhà cửa, đường xá biến thành đống hỗn độn chỉ sau một đêm”, chị Phạm Thị Ngọc Giàu (36 tuổi, người dân làng chài Nhơn Hải, tỉnh Gia Lai) nói.

Người dân trở về nhà sau đêm tránh bão Kalmaegi, đống hỗn độn đổ sập trước mắt khiến nhiều người nghẹn ngào.

Nhiều biển báo, biển hiệu bị gió cuốn bay khắp nơi trên đường.

Khung cảnh tan hoang chưa từng có sau khi bão số 13 quét qua.

Chiếc thuyền là phương tiện kiếm tiền duy nhất của ông Đoàn Thanh (69 tuổi) đã bị đứt gãy, chỉ còn lại đuôi thuyền. “Nhà cửa đổ sập, có mỗi chiếc thuyền đi biển kiếm từng đồng bạc thì ông trời cũng cướp đi mất”, ông Thanh nức nở.

Một bảng hiệu lớn bị gió thổi bay xuống đường.

Người dân khu vực dọn dẹp cây cối, mái nhà đổ ngã sau cơn bão.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, một dãy nhà của người dân ven biển bị đổ sập, bay mái.

Cảnh tan hoang chưa từng có ở làng chài Nhơn Hải khi bão số 13 quét qua.

Mái nhà của một hộ dân bị đổ sập hoàn toàn.

Hàng loạt ngôi nhà của người dân ở làng chài Nhơn Hải bị tốc mái.

Sáng nay, người dân trở về nhà thu dọn những thứ còn sót lại sau bão.

Làng chài vốn bình yên đã trở nên hoang tàn, đổ nát chỉ sau một đêm khi cơn bão Kalmaegi càn quét qua.

Nhiều căn nhà cấp 4 bị thiệt hại nặng nề sau nhiều giờ bão số 13 càng quét trên đất liền.