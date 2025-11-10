Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau bão Kalmaegi

Ngày 10/11, UBND tỉnh Gia Lai đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 65 xã, phường trên địa bàn tỉnh này.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, tính đến 12h cùng ngày, bão Kalmaegi (bão số 13) đã cướp đi sinh mạng của 2 người và làm 12 người bị thương; hơn 5.200 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái và sập hoàn toàn; hơn 300 tàu thuyền bị hư hỏng và gần 500ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại.

Đường phố Quy Nhơn tan hoang sau bão (Ảnh: Phạm Hoàng).

Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, viễn thông, điện lực bị hư hỏng ở mức độ khác nhau.

Hệ thống cây xanh, hạ tầng đô thị, công trình công cộng bị gãy đổ, hư hỏng hàng loạt, rất nhiều vị trí gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Toàn tỉnh Gia Lai bị mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông nhiều nơi chia cắt, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước những thiệt hại nặng nề nêu trên, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 65 xã, phường, chủ yếu thiệt hại nằm ở khu vực Đông Gia Lai.

Hàng nghìn người dân ở Gia Lai mất nhà cửa sau khi cơn bão Kalmaegi quét qua (Ảnh: Doãn Công).

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng cùng các địa phương huy động tối đa để di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, sẵn sàng ứng cứu trong mọi tình huống.

Đồng thời, các sở, ngành yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương sửa chữa các tuyến đường bị sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt, hướng dẫn người dân phục hồi sản xuất nông nghiệp.

Cơ quan chức năng được yêu cầu duy trì nguồn cung hàng hóa thiết yếu, xăng dầu và kiểm soát giá cả để tránh đầu cơ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cần ưu tiên kiểm tra, đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, tạo điều kiện để học sinh sớm trở lại trường học.

Các địa phương cũng được yêu cầu triển khai tổ chức các điểm ở tạm thời, an toàn và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà. Sở Y tế hướng dẫn vệ sinh môi trường, đảm bảo đầy đủ thuốc men và trang thiết bị.