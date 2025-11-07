Cây nằm như ngả rạ, đường phố Đà Nẵng ngập rác sau bão số 13 Kalmaegi

Ngày 7/11, sau một đêm mưa lớn do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) khiến triều cường dâng cao, sóng đánh tràn bờ, gây bật gốc hàng loạt cây dừa ven biển Đà Nẵng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đường Võ Nguyên Giáp, phường Sơn Trà đã ngập rác do sóng biển đánh lên.

Gốc cây to, xác động vật bị sóng đánh lên đường, nằm khắp nơi, tạo nên khung cảnh khác lạ của tuyến đường du lịch này.

Hàng loạt cây dừa tại bãi biển Mân Thái, Thọ Quang, phường Sơn Trà đã bị sóng đánh bật gốc, gãy đổ.

Một số cây đã bị sóng cuốn trôi ra biển, nằm trơ gốc.

Ngư lưới cụ của người dân bị sóng cuốn trôi ra biển.

Rác bị sóng biển đánh lên thành một đống lớn trên vỉa hè bãi biển Mân Thái.

Cả tuyến đường dài phủ đầy cát khiến giao thông di chuyển hết sức khó khăn.

Cát biển cũng tràn vào các cửa hàng kinh doanh ven biển, sáng nay người dân đã tranh thủ dọn dẹp.

Theo người dân, triều cường dâng cao vào khoảng 2h ngày 7/11 và sóng lớn đã đánh tràn bờ, mang theo cát, rác, tràn lên đường.

Một du khách yêu bãi biển Đà Nẵng đã không ngần ngại nhặt các vật sắt nhọn, gốc cây to trên đường, để giao thông di chuyển thuận lợi hơn.