“Lá phổi xanh” giữa đầm Thị Nại xơ xác sau bão Kalmaegi

Cồn Chim thuộc địa bàn xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai được xem là "lá phổi xanh" giúp điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, chắn gió, chắn sóng và che chở người dân ven đầm Thị Nại.

Trước khi bão Kalmaegi (bão số 13) càn quét, Cồn Chim là một màu xanh, nơi trú ngụ của nhiều loài chim, cò, dưới nước là nguồn lợi thủy sản phong phú.

Cồn Chim "đổi màu" sau khi bão Kalmaegi quét qua. Cảnh xơ xác, cây rừng ngập mặn nơi đây bị quật đổ, màu xanh của khu rừng chuyển màu úa vàng, chết dần.

Theo anh Trần Đức Duy (45 tuổi, trú tại xóm Cồn Chim, thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), anh chưa từng chứng kiến trận cuồng phong nào dữ dội như bão Kalmaegi vừa qua.

“Cơn bão có gió mạnh kèm nước biển dâng cao gây thiệt hại rất lớn, không chỉ với nhà cửa mà cả rừng ngập mặn. Hàng bần, đước, dừa nước lâu năm bị quật gãy”, anh Duy chia sẻ.

Hàng loạt cây mắm trắng 40-50 năm tuổi bị bão quật ngã (Ảnh: Đức Duy).

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai, bão số 13 đã làm khu rừng ngập mặn tại Cồn Chim nói riêng và đầm Thị Nại nói chung đều bị thiệt hại nặng.

Tổng diện tích rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại là hơn 88ha, trong đó 24ha chết; gần 60ha cây bật gốc, gãy nhánh, khả năng hồi phục thấp và 4,3ha cây bị gãy đổ, gãy thân một phần, có thể phục hồi.

Đơn vị này đang kiểm tra để sớm có giải pháp khôi phục hệ sinh thái nơi đây. Mục tiêu không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn bảo đảm đàn cò và các loài chim trở lại cư trú, giữ gìn sắc xanh cho Cồn Chim.

Đàn cò tìm về lại Cồn Chim bắt mồi sau bão, nhưng nơi trú ngụ thì không còn như xưa.

Bão số 13 còn gây thiệt hại nặng nề về tài sản đối với người dân xóm Cồn Chim. Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Chưa, 63 tuổi bị bão đánh tốc mái, nguy cơ sập.

Vị trí Cồn Chim thuộc xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Google Maps).