Quy Nhơn tan hoang sau bão Kalmaegi

Sáng 7/11, sau khi bão Kalmaegi quét qua, khu vực biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tan hoang, đổ nát (Ảnh: Nam Anh).

Hàng loạt trụ đèn chiếu sáng trên cầu Hà Thanh 7 bị gió bão quật ngã (Ảnh: Nam Anh).

Cây hai bên đường ngã như rạ (Ảnh: Nam Anh).

Trụ đèn, cột điện nằm la liệt trên đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam) khiến giao thông bị chia cắt. Ô tô phải quay lại đường khác (Ảnh: Nam Anh).

Đường phố Quy Nhơn ngỗn ngang sau bão Kalmaegi (Ảnh: Nam Anh).

Mái hiên của một hộ kinh doanh ở phường Quy Nhơn Nam đổ sập.“Cơn bão tàn phá khủng khiếp, cả khu phố hoang tàn chưa từng thấy”, một nhân viên bảo vệ chia sẻ (Ảnh: Nam Anh).

Lực lượng dân quân, điện lực cũng ra sức dọn dẹp để đảm bảo giao thông thông suốt (Ảnh: Nam Ảnh).

Khắp các tuyến phố từ ven biển Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương đến khu vực trung tâm đều ngổn ngang, nhiều cây xanh bật gốc, cột điện gãy đổ, biển hiệu bị gió đánh tơi tả (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dọc các con đường ven bờ biển Quy Nhơn, mái tôn, biển quảng cáo nằm la liệt sau trận cuồng phong đêm 6/11 (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tại khu vực sát bãi biển, nhiều cây xanh ven đường bị gió bão quật đổ, nằm ngổn ngang trên vỉa hè (Ảnh: Phạm Hoàng).

Một phần mái tôn tại cửa hàng của người dân Quy Nhơn bị gió bão quật đổ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trên đỉnh núi Vũng Chua - nơi cao nhất của Quy Nhơn, hàng loạt cây xanh gãy đổ, dòng chữ "Welcome To Quy Nhon City" cũng bị gió bão làm rơi rụng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Từng cụm cây xanh trong khuôn viên trụ sở cơ quan, công viên và Trung tâm Hội nghị ở Quy Nhơn bị gió bão quật ngã, nhiều cây bật gốc nằm chắn ngang lối đi (Ảnh: Phạm Hoàng).

Một cột bảng hiệu lớn trên đường Nguyễn Tất Thành bị gió bão quật ngã, đổ sập xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại (Ảnh: Phạm Hoàng).

Cột đèn chiếu sáng bị gió quật đổ trong đêm (Ảnh: Phạm Hoàng).

Sáng ngày 7/11, sau khi cơn bão đi qua, lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Tính đến 5h ngày 7/11, Gia Lai ghi nhận thiệt hại gồm 2 nạn nhân tử vong, 2 người bị thương, 45 ngôi nhà bị sập, 2.412 nhà tốc mái, một thuyền bị chìm và 3 điểm giao thông bị sạt lở; hơn 3.000 hộ dân ven biển chịu cảnh ngập lụt (Ảnh: Phạm Hoàng).