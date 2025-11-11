Loạt "cần câu cơm" tan nát, nỗi đau ở Vũng Chào sau bão Kalmaegi

4 ngày sau khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ, bến tàu Vũng Chào (phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk) vẫn ngổn ngang. Hàng trăm tàu cá bị sóng gió đánh dạt vào bờ, hư hỏng nặng, nhiều chiếc chìm nghỉm.

Người dân địa phương cho biết tàu thuyền lớn nhỏ các loại bị hư hỏng tại Vũng Chào ước tính 300-400 chiếc. Mỗi chiếc trị giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, tùy kích cỡ.

Chứng kiến “chiếc cần câu cơm” trị giá hàng trăm triệu bị bão tàn phá, nhiều ngư dân Vũng Chào lặng người, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt, khó thể diễn tả thành lời.

Một số thuyền ở Vũng Chào hư hỏng gần như hoàn toàn, do thân tàu bị phá nát và phần máy ngâm nước biển nhiều ngày, đến nay vẫn chưa thể trục vớt.

Tàu thuyền tại Vũng Chào bị ảnh hưởng bởi bão số 13 được chia thành 3 nhóm: hư hỏng hoàn toàn, hư hỏng một phần và hư hỏng nhẹ kèm mắc cạn.

Với những tàu hư hỏng nặng, phần thân vỏ bị phá nát không thể phục hồi, người dân đành “mổ ruột” lấy máy đem bán hoặc sửa lại để lắp cho tàu đóng mới.

Một số máy tàu đã được đưa lên xe, chuẩn bị rời bến Vũng Chào.

Anh Hải, một ngư dân ở Vũng Chào xót xa nhìn con tàu trị giá 160 triệu đồng của gia đình giờ chỉ còn lại động cơ.

“Thân tàu hư hỏng gần như hoàn toàn, ngâm dưới nước nhiều ngày nên không thể sửa. Tôi tháo máy đưa lên nhưng cũng chưa biết có dùng lại được không, vì nước biển ngấm đã lâu. Nếu sửa được thì cũng rất tốn kém”, anh Hải chia sẻ.

Đối với những con tàu hư hỏng nhẹ, người dân thuê máy cẩu đưa lên xe tải vận chuyển đến xưởng để thay thế, sửa chữa.

Nhiều tàu cá được cẩu lên xe tải, nối đuôi nhau rời bến Vũng Chào.

Một số tàu lớn bị sóng đánh dạt sát bờ, tuy ít hư hỏng nhưng lại mắc cạn trong cát.

Ngư dân Hồ Văn Tiến cho biết với những tàu mắc cạn, bà con chờ các thuyền nhỏ được cẩu xong, sau đó đợi nước lớn để đẩy tàu ra biển tiếp tục vươn khơi.

Tàu cá ở Vũng Chào được chuyển đến các xưởng sửa chữa tạm cách bến hơn 4km để khắc phục hư hỏng.

Ông Võ Ngọc Thạnh, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, cho biết địa phương đã lập báo cáo và đề xuất UBND tỉnh làm việc với ngân hàng cho phép người dân Vũng Chào bị thiệt hại do bão số 13 được khoanh, giãn nợ và vay mới nhằm có điều kiện sửa chữa tàu thuyền, tiếp tục vươn khơi bám biển.

Vũng Chào ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Google Maps).