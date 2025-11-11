Sau bão Kalmaegi, người dân Gia Lai chật vật chờ nước, điện

Sau khi bão Kalmaegi (bão số 13) càn quét, hàng trăm hộ dân tại nhiều khu vực của tỉnh Gia Lai vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện và nước sinh hoạt, gây ảnh hưởng đến đời sống thường nhật.

Ghi nhận vào chiều 11/11 tại khu vực Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai), hàng trăm gia đình vẫn đang sống trong cảnh không điện, không nước sạch.

Người dân xã Tuy Phước Đông chờ lấy từng can nước để sinh hoạt (Ảnh: Doãn Công).

Bà Phan Thị Như (76 tuổi, trú tại xóm 19, thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) cho biết, nước máy đã mất từ sáng 7/11. Gia đình bà đã tích trữ vài phi nước, nhưng vẫn không đủ dùng.

"Những ngày qua, gia đình tôi phải đi xin nước ở nơi khác, cách đây mấy cây số. Không có nước sạch, việc nấu ăn, giặt giũ, vệ sinh đều rất khổ cực. Sống gần hết đời người, đến nay tôi mới thấy cảnh một cơn bão tàn phá nặng nề như vậy", bà Như bày tỏ sự mệt mỏi.

Ông Phạm Trương Long (63 tuổi, cùng thôn) cho biết, việc thiếu nước sinh hoạt còn khó khăn hơn cả mất điện.

"Từ hôm bão đến nay, điện, nước đều cúp nên người dân sống trong cảnh rất bức bách. Giờ thấy xe chở nước về, người dân mừng lắm. Hy vọng các lực lượng chức năng khắc phục sớm để cấp nước, điện cho bà con, chứ chịu hết nổi rồi", ông Long nói trong lúc chờ đợi đến lượt lấy nước.

Chính quyền xã Tuy Phước Đông chở nước sạch cấp tạm cho người dân (Ảnh: Doãn Công).

Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, xác nhận bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho cả hệ thống điện và nước. Mặc dù nguồn nước máy đã cơ bản được khôi phục, nhưng lưu lượng còn yếu do nhiều hộ dân cùng lúc mở van.

"Trước mắt, xã đang huy động xe chở nước để đến tận các thôn tiếp cho người dân, đồng thời các nhà hảo tâm cũng phát nước miễn phí giúp bà con", ông Tân thông tin.

Ông cũng cho biết thêm, khó khăn lớn nhất hiện nay là hệ thống điện chưa được khắc phục hoàn toàn, chỉ mới 3/29 thôn trong xã có điện trở lại.

Nhiều khu vực ở nông thôn tỉnh Gia Lai vẫn sống cảnh đèn dầu sau bão (Ảnh: Doãn Công).

Tương tự, tại xã Nhơn Lý cũ (nay là phường Quy Nhơn Đông), người dân cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết, hệ thống điện và nước đã cơ bản được khôi phục, nhưng hoạt động vẫn chưa ổn định. Nguồn điện chập chờn khiến các máy bơm nước không thể vận hành hiệu quả, dẫn đến nước máy chảy yếu và chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sinh hoạt của người dân.