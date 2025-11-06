Bão Kalmaegi tàn phá Gia Lai: Làng chài tan hoang, nhiều nhà sập đổ

Trước thời điểm bão đổ bộ, làng chài Nhơn Hải đã phải hứng chịu những trận gió mạnh kinh hoàng. Nhiều mái nhà bị tốc mái, cây cối đổ la liệt khắp các con đường, tạo nên một cảnh tượng hoang tàn.

Nhiều nhà dân bị sập khi bão Kalmaegi đổ bộ đất liền (Video: Cao Bách).

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ gió giật mạnh không ngừng, khu vực làng chài Nhơn Hải tạm thời lặng gió. Người dân đã đổ ra đường để kiểm tra tình hình thiệt hại, đối mặt với cảnh tượng tan hoang trước mắt.

Ngay cả những chiếc thuyền thúng đã được người dân Nhơn Hải gia cố cẩn thận cũng không thể chống chọi được với sức mạnh của gió và sóng biển, bị đánh dạt ra đường.

Cây cối và biển hiệu đổ sập khắp nơi. Một số người dân đã tranh thủ lúc gió lặng để dọn dẹp cây ngã, cố gắng mở đường cho các phương tiện giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều nhà dân đã bị đổ sập hoàn toàn, cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão.

Một người dân địa phương không giấu nổi sự bàng hoàng: “Gió rất mạnh, rít liên hồi. Tiếng mái tôn bay khắp đường, cây cối đổ sập thật sự rất khủng khiếp".

Sau khoảng 30 phút lặng gió, đến 19h30, khu vực làng chài Nhơn Hải lại tiếp tục hứng chịu những đợt gió mạnh trở lại, khiến tình hình càng thêm căng thẳng.

Lực lượng cảnh sát địa phương đã phải yêu cầu một người dân đang lái xe ra đường quay trở về nhà để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Quốc lộ 19 cũng đã chứng kiến những trận gió mạnh khủng khiếp, khiến tôn từ các mái nhà bay tứ tung, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Nhiều ngôi nhà của người dân dọc Quốc lộ 19 đã bị tốc mái hoàn toàn, cho thấy sự khốc liệt của cơn bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Kalmaegi đang di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h. Các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của bão để có biện pháp ứng phó kịp thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.