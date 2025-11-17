Mưa lớn, sạt lở ở Khánh Hòa làm 7 người tử vong, nhiều nơi ngập sâu

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, ngày 17/11, toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam, sau đó dịch chuyển dần lên phía Bắc tỉnh này. Lượng mưa phổ biến 100-150mm, một số nơi có thể vượt 200mm.

Mưa lớn đã gây sạt lở tại nhiều khu vực, làm ngập sâu và chia cắt các khu dân cư. Trong ảnh là cảnh ngập lụt ở Khu công nghiệp Du Long ở xã Thuận Bắc, phía Nam tỉnh Khánh Hòa vào sáng 17/11.

Tại phường Tây Nha Trang, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến một số khu dân cư ngập sâu hơn 1m.

Dù cố gắng kê đồ đạc tránh nước, nhiều vật dụng trong nhà bà Nguyễn Thị Tín ở tổ dân phố Phú Trung, phường Tây Nha Trang vẫn bị ngập.

“Mưa lớn quá, lũ kéo về không ngớt, tôi sợ đồ đạc trong nhà hư hỏng hết”, bà Tín lo lắng nói.

Nhiều vật dụng và đồ dùng của người dân phường Tây Nha Trang trôi nổi lềnh bềnh trong dòng nước lũ.

Lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang cho biết nước lũ đổ về mạnh đã cuốn trôi cầu gỗ Phú Kiểng, khiến hàng ngàn hộ dân tại khu vực Hòn Nghê gặp khó khăn khi di chuyển vào trung tâm phường.

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại nhiều vị trí trên quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê và tỉnh lộ 9, đoạn qua đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Trong đó, điểm sạt lở đá ở đèo Khánh Lê đã khiến 6 người tử vong và 16 người bị thương; tại đèo Khánh Sơn, sạt lở làm 1 người chết, 1 người bị thương và 1 người mất tích. Trong ảnh là một khối đá lớn nằm trên quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê.

Một điểm sạt lở lớn trên đèo Khánh Lê.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, hiện tuyến đường qua đèo Khánh Lê bị ách tắc, lực lượng chức năng cần nhiều thời gian mới khắc phục xong. Do đó, người dân nên lựa chọn tuyến đường khác để di chuyển.

Lực lượng chức năng đang khắc phục một điểm sạt lở trên quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê.

Nhiều phương tiện cứu nạn cứu hộ được điều đến hiện trường để khắc phục sự cố sạt lở đất đá trên đèo Khánh Lê.

Các phương tiện cơ giới tiếp cận hiện trường xe khách bị sạt lở đá trên đèo Khánh Lê để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê ra ngoài (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Ảnh: Bùi Nguyễn - Lê Xuân