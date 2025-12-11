10 thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2025: "A80" đứng đầu

Top 10 thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm nay (theo cấu trúc: thuật ngữ + là gì) không chỉ phản ánh mối quan tâm sâu sắc của cộng đồng đến các sự kiện xã hội, mà còn cho thấy sự chú ý tới vấn đề tâm lý con người, sự bùng nổ của ngôn ngữ Gen Z và các trào lưu mạng xã hội độc đáo.

Dưới đây là những thuật ngữ đã "làm mưa làm gió" trên các nền tảng số trong năm nay, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, tính bằng mức độ quan tâm của cộng đồng.

Hình ảnh người dân tham gia buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 (Ảnh: Cẩm Tiên).

A80

A80 là tên gọi tắt của "Nhiệm vụ A80", chỉ sự kiện diễu binh, diễu hành quy mô lớn cấp quốc gia tại Hà Nội kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thể hiện sức mạnh dân tộc, truyền thống yêu nước, đoàn kết của Việt Nam.

8386

8386 là một dãy số phổ biến trong giới trẻ Việt Nam, mang ý nghĩa "phát tài phát lộc" hoặc "thịnh vượng mãi đỉnh", xuất phát từ cách đọc lái âm Hán Việt (số 8 đọc gần giống "phát", 3 gần với "tài", 6 gần với "lộc") và trở thành trào lưu trên mạng xã hội.

Dãy số này được dùng để gửi thông điệp may mắn, thành công, có thể thấy trong số điện thoại, biển số xe hoặc trong các lời chúc, còn được xem là "số thiên thần" mang thông điệp tích cực.

Manifest

Một thuật ngữ có nguồn gốc từ Luật hấp dẫn (Law of Attraction). Manifest được hiểu là hành động biến những suy nghĩ, mục tiêu thành hiện thực thông qua việc tập trung ý chí, niềm tin tuyệt đối và hành động nhất quán.

Nó trở thành một lối sống tích cực, được giới trẻ sử dụng như một phương pháp cụ thể để "thu hút" những điều mong muốn vào cuộc sống.

Sít rịt

Là một điển hình cho sự Việt hóa từ tiếng Anh, khi nó bắt nguồn từ việc đọc chệch từ secret (bí mật/đồ hiếm). Ban đầu, "sít rịt" dùng trong cộng đồng blind box (hộp mù) để chỉ món đồ hiếm hoi, nhưng sau đó đã lan rộng để diễn tả mọi tình huống bất ngờ, hiếm gặp trong đời sống, dù là may mắn hay dở khóc dở cười.

Fomo

Fomo là viết tắt của "Fear of missing out" (Hội chứng sợ bỏ lỡ), thể hiện sự lo lắng hoặc áp lực khi không tham gia vào các sự kiện hoặc xu hướng nổi bật.

Sự bùng nổ của mạng xã hội khiến fomo trở thành nỗi ám ảnh thường trực, buộc người dùng phải liên tục cập nhật xu hướng hoặc mua sắm theo trào lưu, sợ rằng mình sẽ bị "tối cổ" hoặc bỏ lỡ cơ hội.

Đám giỗ bên cồn

Cụm từ này đã trở thành một hiện tượng văn hóa giải trí độc đáo, bắt nguồn từ các video hài hước của TikToker Lê Tuấn Khang.

Cụm từ này không chỉ mang ý nghĩa văn hóa địa phương (chỉ một bữa tiệc ở cồn đất miền Tây sông nước), mà còn ám chỉ một tình huống bí ẩn, đầy tò mò, khi hành trình đi ăn đám giỗ luôn gắn liền với những câu chuyện bi hài.

Lowkey

Là cụm từ tiếng Anh được giới trẻ tìm kiếm để định hình phong cách sống.

Lowkey chỉ những người chọn lối sống kín đáo, không phô trương, ít chia sẻ đời sống cá nhân trên mạng xã hội, coi trọng sự sâu lắng và trầm tư.

Skip leg day

Xuất phát từ cộng đồng tập gym (thể hình), skip leg day có nghĩa là "bỏ qua ngày tập chân".

Từ khóa này được tìm kiếm nhiều do mối quan tâm về sự mất cân đối hình thể (thân trên to, thân dưới nhỏ), đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập luyện chân để phát triển cơ bắp toàn diện.

A50

Tương tự A80, A50 là tên gọi tắt cho nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), diễn ra tại TPHCM. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam.

Năm số 9

Từ khóa này liên quan đến Thần số học (Numerology). Với tổng các chữ số là 9 (2+0+2+5=9), năm 2025 được lý giải là năm mang năng lượng của sự kết thúc và hoàn thiện một chu kỳ 9 năm.

Sự tìm kiếm về "năm số 9" thể hiện nhu cầu thanh lọc năng lượng, buông bỏ những điều cũ để chuẩn bị cho một chu kỳ mới tốt đẹp hơn.