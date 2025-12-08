Sân bay Long Thành có thể đón chuyến bay sớm vào 15/12

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, doanh nghiệp đang gấp rút hoàn thiện cơ sở không lưu tại sân bay Long Thành (Đồng Nai) để đón chuyến bay kỹ thuật hạ cánh vào ngày 15/12.

Theo kế hoạch, chuyến bay ngày 15/12 sẽ sử dụng máy bay code E (loại máy bay cỡ lớn tương đương B787, A350...). Đây sẽ là chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Đường băng sân bay Long Thành sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên hạ cánh (Ảnh: ACV).

Theo lãnh đạo VATM, chuyến bay ngày 15/12 có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lần cuối công tác chuẩn bị cho chuyến bay chính thức. Đến ngày 19/12, chuyến bay chính thức hạ cánh xuống sân bay Long Thành có thể là chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo.

Từ ngày 8/12 đến 10/12, Cục Hàng không Việt Nam sẽ kiểm tra, cấp phép cho cơ sở điều hành bay của VATM tại sân bay Long Thành. Đến ngày 15/12, kíp trực tại tháp không lưu Long Thành sẽ sẵn sàng phục vụ chuyến bay đầu tiên.

Hiện, tiến độ triển khai đài không lưu sân bay Long Thành (dự án thành phần 2 do VATM làm chủ đầu tư) gặp trở ngại do phải chờ hạng mục tuynel (ống dẫn dây) kỹ thuật và hạ tầng cáp điện đấu nối từ dự án thành phần 3. VATM sẽ huy động máy phát điện để vận hành đài không lưu trong chuyến bay sắp tới.

Công trường sân bay Long Thành (Ảnh: Hữu Khoa).

Trước đó, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) đã hoàn tất quy trình bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành vào ngày 30/10. Tổ bay kết luận các trang thiết bị phục vụ không lưu tại sân bay đều đạt hoặc vượt các tiêu chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian bay hiệu chuẩn, máy bay chưa thực hiện thao tác cất, hạ cánh trên đường băng sân bay Long Thành. Do đó, chuyến bay ngày 15/12 sẽ là lần hạ cánh đầu tiên tại sân bay.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng và cam kết của chủ đầu tư, dự án sân bay Long Thành sẽ cơ bản hoàn thành phần xây dựng và đảm bảo đón chuyến bay vào ngày 19/12. Các hạng mục còn lại tiếp tục được hoàn thiện, vận hành thử nghiệm và khai thác thương mại vào giữa năm 2026.