Vụ tàu hàng dừng khẩn cấp tránh ô tô: Xử phạt nữ tài xế

Ngày 8/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính nữ tài xế H.T.H. (SN 1991, trú tại Nghệ An) 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe do có hành vi điều khiển phương tiện đi vào đường cấm.

Tài xế H. là người điều khiển ô tô biển kiểm soát 37K-xxx. án ngữ trên đường sắt đoạn nối 2 nhà ga liền kề Vinh - Yên Xuân, thuộc địa bàn xã Thiên Nhẫn (không phải xã Hưng Nguyên Nam như thông tin ban đầu), tỉnh Nghệ An, vào chiều 5/12.

Cơ quan chức năng làm việc với nữ tài xế H.T.H. (Ảnh: Thành Luân).

Làm việc với công an, chị H. cho biết, khoảng 14h ngày 5/12 chị đã điều khiển ô tô cá nhân đi qua lối tự mở giao cắt với đường sắt Bắc - Nam. Khi băng qua đường sắt, ô tô bất ngờ trật bánh trái xuống đường ray và bị mắc kẹt.

Chị H. đã cố gắng điều khiển xe vượt qua đường ray nhưng không thành công. Thời điểm này, tàu hàng đang di chuyển theo hướng Hà Tĩnh - Nghệ An, gần đến khu vực ô tô mắc kẹt.

Một người dân đi đường đã nhanh chóng đứng trước ô tô, hướng về đoàn tàu liên tục ra hiệu về tình huống nguy hiểm.

Người dân ra tín hiệu nguy hiểm, tàu hàng đã kịp dừng cách ô tô không xa, tránh xảy ra va chạm trên đường sắt (Ảnh cắt từ clip).

Thời điểm này, đoàn tàu kéo theo 24 toa hàng, tải trọng gần 850 tấn, đang lưu thông với vận tốc hơn 70km/h. Phát hiện tín hiệu về tình huống nguy hiểm, lái tàu Đỗ Trung Kiên đã thực hiện thao tác hãm phanh phi thường (khẩn cấp), tàu dừng cách vị trí ô tô khoảng 100m, tránh vụ va chạm có thể xảy ra.

Tài xế H. sau đó được người dân hỗ trợ đưa xe ra khỏi vị trí bị mắc kẹt, tiếp tục lưu thông.

Sự cố khiến đoàn tàu phải dừng khoảng một phút, không ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển của các đoàn tàu khác trên tuyến.

Theo cơ quan chức năng, lối đi tự mở này đã có biển cấm ô tô và biển cảnh báo đầy đủ, tầm nhìn tốt.