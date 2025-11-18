Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo khắc phục sạt lở tại đèo Khánh Lê

Chiều 18/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở tại quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Khánh Hòa (đơn vị khắc phục sạt lở), cho biết hiện vẫn còn 7 điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở tại quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê (Ảnh: Trần Minh).

Thời tiết tại khu vực đèo Khánh Lê trong ngày 18/11 mưa liên tục nên gặp rất nhiều khó khăn trong thi công. Bên cạnh đó, một số vị trí có các tảng đá lớn phía trên cao rất dễ tiếp tục sạt trượt rơi xuống mặt đường. Đơn vị thi công đã huy động hàng chục thiết bị để thu dọn đất đá sạt lở.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cần tập trung nhân lực, thiết bị để thông tuyến trên đèo Khánh Lê một cách nhanh nhất. Trong quá trình thi công khắc phục sạt lở phải tuyệt đối chú ý an toàn cho lực lượng tham gia.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, trước khi thông xe trên tuyến đèo Khánh Lê, các đơn vị chuyên môn liên quan cần rà soát thật kỹ các điểm khác có nguy cơ sạt lở. Chỉ cho phép người dân và các phương tiện lưu thông khi đảm bảo an toàn.

Về lâu dài, để khắc phục tình trạng thường xuyên xảy ra sạt lở trên đèo Khánh Lê, Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu, đề xuất và báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phương án thi công tuyến cao tốc nối tỉnh Khánh Hòa với Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng thăm, tặng quà đến các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở đá trên đèo Khánh Lê (Ảnh: Trần Minh).

Tiếp đó, đoàn công tác của Chính phủ đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa thăm, động viên, tặng quà các nạn nhân trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã gửi lời thăm hỏi, động viên đến các nạn nhân; tuyên dương đội ngũ y, bác sĩ đã cố gắng cứu chữa các nạn nhân. Ông đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa tiếp tục nỗ lực chữa trị cho các nạn nhân để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Trước đó, hơn 22h ngày 16/11, chiếc xe giường nằm 2 tầng chở 32 người từ tỉnh Lâm Đồng đến tỉnh Khánh Hòa khi đi qua đèo Khánh Lê đã bị một khối đá rơi từ taluy dương đè trúng. Hậu quả vụ tai nạn khiến 6 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Nhiều trang thiết bị được điều đến hiện trường để khắc phục sạt lở trên đèo Khánh Lê (Ảnh: Trần Minh).

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Sở Xây dựng đã thông báo cấm người và phương tiện qua lại quốc lộ 27C (địa phận Khánh Hòa) từ ngày 17/11 cho đến khi có thông báo mới.

Quốc lộ 27C dài hơn 120km, nối Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Tuyến đường có đèo Khánh Lê với nhiều khúc cua nguy hiểm, đỉnh đèo cao khoảng 1.700m so với mực nước biển.

Từ khi đưa vào khai thác, tuyến đường này thường xuyên ghi nhận các vụ sạt lở và tai nạn giao thông.