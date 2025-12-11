Giả danh tổng giám đốc chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng tiền môi giới dự án

Ngày 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, trú tại phường Quan Hoa, Hà Nội) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của ông L.V.H. (trú tại phường An Khê, Đà Nẵng) và ông T.Đ.T. (trú tại phường Đông Thanh, tỉnh Quảng Trị) về việc bị một nhóm người chiếm đoạt 1,85 tỷ đồng thông qua môi giới gói thầu xây dựng dự án khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi tại Khu công nghiệp Quán Ngang, tỉnh Quảng Trị.

Công an bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Điệp (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Quá trình điều tra xác định, Điệp đã sử dụng thủ đoạn gian dối, mạo nhận chức vụ, tự ý ký hợp đồng khiến các doanh nghiệp tin tưởng nộp tiền “trích thưởng” hợp đồng.

Từ tháng 7/2021, khi các doanh nghiệp đang xúc tiến mua lại dự án khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi, Điệp đã nắm bắt thông tin, tự giới thiệu mình là Tổng giám đốc Công ty Pacific Group, có quyền đại diện ký kết và giao thầu.

Sau đó, Điệp thông qua đối tượng tên Nguyễn Vân Thạnh tiếp cận các doanh nghiệp đang có nhu cầu thi công, yêu cầu chi “hoa hồng” để được nhận thầu.

Tin tưởng vào lời giới thiệu và các hợp đồng Điệp tự ý ký kết, ông H. và ông T. đã chuyển 1,85 tỷ đồng để “bảo đảm” việc nhận thầu. Tuy nhiên, toàn bộ hợp đồng đều không có giá trị pháp lý.

Trong số tiền này, Điệp trực tiếp chiếm đoạt 1,15 tỷ, phần còn lại nhóm môi giới chia nhau.