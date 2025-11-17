Đóng đèo Khánh Lê nối Đà Lạt - Nha Trang vì sạt lở

Ngày 17/11, Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết, lực lượng chức năng tạm ngưng cho xe cộ lưu thông qua đèo Khánh Lê để khắc phục sự cố sạt lở.

Theo đó, các phương tiện lưu thông hướng Đà Lạt - Nha Trang và ngược lại đều được điều hướng qua tuyến đèo Sông Pha, thuộc tuyến quốc lộ 27, nối Đà Lạt - Phan Rang.

Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê (Ảnh: Hoàng Đức)

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, hiện nay, đèo Sông Pha có nhiều vị trí nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao nên cơ quan chức năng bố trí lực lượng túc trực, phân làn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Trước đó, như Dân trí thông tin, khoảng 23h ngày 16/11, đèo Khánh Lê (tuyến quốc lộ 27C), đoạn thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường trúng ô tô khách chở 32 người. Vụ việc làm 6 người tử vong, 13 người bị thương.

Sáng 17/11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các cơ quan liên quan khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

Đèo Khánh Lê dài 33km, thuộc tuyến quốc lộ 27C, đây là tuyến huyết mạch nối Đà Lạt với Nha Trang.