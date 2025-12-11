Mách bạn cách kê giường giúp phòng rộng, ngủ sâu hơn

Việc quyết định nơi đặt chiếc giường cũng quan trọng như việc bạn chọn mua loại nệm nào vậy. Một vị trí kê giường chuẩn không chỉ giúp tối ưu hóa không gian, tạo sự thuận tiện trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và sức khỏe người nằm.

Dưới đây là những tư vấn từ chuyên gia giúp bạn tìm ra "tọa độ vàng" cho giấc ngủ.

"Vị trí vàng" giúp gia chủ nắm quyền kiểm soát

Theo các chuyên gia thiết kế và nguyên tắc phong thủy Á Đông, vị trí lý tưởng nhất để đặt giường là "tọa sơn hướng thủy". Cụ thể, đầu giường nên tựa vững chãi vào một bức tường phẳng, nằm ở vị trí chéo góc so với cửa ra vào.

Chiếc giường chính là “trái tim” của phòng ngủ (Ảnh: TLCinteriors).

Cách bố trí này mang lại tâm lý an toàn tuyệt đối. Từ giường, bạn có thể bao quát được không gian, nhìn thấy ai đang bước vào phòng nhưng không bị ánh nhìn từ bên ngoài “chiếu tướng” trực diện. Đây được gọi là vị trí chỉ huy, giúp người nằm cảm thấy làm chủ không gian và dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu mà không nơm nớp lo âu.

Hãy tránh đặt giường thẳng hàng đối diện trực tiếp với cửa, vì luồng khí xộc thẳng vào người (hay còn gọi là gió lùa) dễ gây cảm lạnh và cảm giác bất an.

Giải pháp thông minh cho không gian khiêm tốn

Tại các thành phố lớn, phòng ngủ trong căn hộ chung cư hay nhà ống thường có diện tích không quá dư dả. Lúc này, kê giường sát vào góc tường là lựa chọn tối ưu để giải phóng diện tích sàn.

Việc đẩy chiếc giường vào sát tường giúp tạo ra một khoảng không gian rộng rãi hơn ở trung tâm để trẻ nhỏ vui chơi hoặc bố trí bàn làm việc. Để căn phòng không bị bí bách, bạn nên chọn các loại giường bệ tích hợp ngăn kéo dưới gầm hoặc sử dụng tủ âm tường. Thay vì dùng hai tủ đầu giường chiếm chỗ, hãy thử lắp các đợt kệ gỗ nhỏ treo tường hoặc đèn gắn tường.

Sự tinh giản nội thất quanh giường sẽ giúp không gian "dễ thở" và gọn gàng hơn đáng kể.

Đặt giường sát góc phòng giúp giải phóng diện tích sàn, phù hợp phòng ngủ nhỏ (Ảnh: WEDO).

Những khu vực nhạy cảm cần tránh tuyệt đối

Dù muốn phá cách đến đâu, có những nguyên tắc "bất di bất dịch" bạn nên lưu ý để bảo vệ sức khỏe. Đầu tiên là cửa sổ. Kê đầu giường ngay dưới cửa sổ không phải là ý hay, bởi tiếng ồn, bụi bặm và các luồng gió lạnh ban đêm có thể xâm nhập, gây đau đầu hoặc trúng gió. Nếu bắt buộc phải đặt ở đây, hãy chắc chắn cửa sổ kín gió và sử dụng rèm dày để chắn sáng.

Tiếp đến là bức tường giáp nhà vệ sinh hoặc bếp. Theo quan niệm phong thủy và cả khoa học, đặt đầu giường tựa vào bức tường có đường ống nước chạy qua dễ khiến người nằm bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn nước chảy và độ ẩm, về lâu dài không tốt cho sức khỏe và vận khí. Ngoài ra, tránh kê giường dưới xà ngang trần nhà để giảm bớt cảm giác bị đè nén, áp lực khi ngủ.

Mang cảm giác nghỉ dưỡng vào phòng ngủ lớn

Nếu bạn sở hữu một phòng ngủ master rộng rãi, đừng ngần ngại thử phong cách "khách sạn 5 sao" bằng cách đặt giường ở giữa phòng. Thay vì dựa vào các góc, chiếc giường sẽ trở thành trái tim của căn phòng với lối đi thông thoáng bao quanh.

Cách bố trí này tạo ra sự cân bằng hoàn hảo về thị giác, cho phép bạn đặt hai tủ đầu giường đối xứng cùng hệ thống đèn ngủ sang trọng. Để chiếc giường không có cảm giác lạc lõng, hãy sử dụng một tấm thảm lớn lót phía dưới để định hình không gian, tạo sự liên kết ấm cúng. Đây là cách bố trí thể hiện đẳng cấp và gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.

Với phòng ngủ rộng, có thể đặt giường ở vị trí chính giữa căn phòng (Ảnh: Carla Aston).

Đừng quên yếu tố kỹ thuật và tiện nghi

Cuối cùng, dù đặt giường ở đâu, sự tiện nghi vẫn cần được ưu tiên. Hãy tính toán vị trí ổ cắm điện sao cho thuận tiện để sạc điện thoại hoặc cắm đèn đọc sách. Đặc biệt với khí hậu Việt Nam, vị trí lắp đặt điều hòa vô cùng quan trọng. Tuyệt đối không để hướng gió điều hòa thổi thẳng vào mặt hoặc đầu khi ngủ.

Một giấc ngủ ngon bắt đầu từ sự an tâm và thoải mái. Hãy lắng nghe cơ thể và quan sát không gian sống của mình để chọn ra vị trí mà mỗi khi ngả lưng, bạn đều cảm thấy đó thực sự là "tổ ấm".