Du khách được miễn visa vào Mỹ có thể bị kiểm tra mạng xã hội (Ảnh minh họa: Travel).

Đề xuất được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đăng trên Công báo Liên bang trong tuần này gợi ý rằng du khách đến từ các quốc gia thuộc chương trình miễn visa sẽ phải cung cấp thêm thông tin cá nhân như một phần của hồ sơ điện tử.

Yêu cầu này áp dụng cho những người sử dụng Hệ thống Điện tử Cấp phép Đi lại (ESTA) trong khuôn khổ chương trình miễn visa dành cho công dân của 42 quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Israel và Qatar, cùng nhiều nước châu Âu khác.

ESTA là đơn đăng ký trực tuyến mà du khách từ các quốc gia này sử dụng để đến Mỹ trong thời gian dưới 90 ngày mà không cần visa. Hiện người dùng hệ thống trực tuyến này phải cung cấp các thông tin như hộ chiếu, ngày sinh cũng như mọi thông tin tiền án tiền sự.

Những thay đổi được đề xuất đối với đơn miễn thị thực bao gồm biến việc cung cấp lịch sử mạng xã hội thành bắt buộc, và bổ sung “các dữ liệu giá trị cao”, gồm số điện thoại và địa chỉ email của người nộp đơn trong 5 năm gần đây, cộng với tên và ngày sinh của người thân gần gũi, cùng nơi sinh, nơi cư trú và số điện thoại của họ trong cùng khoảng thời gian.

Một câu hỏi về việc cung cấp thông tin mạng xã hội đã được thêm vào hồ sơ từ năm 2016, nhưng mục này được đánh dấu là “tùy chọn”.

“Nếu người nộp đơn không trả lời câu hỏi hoặc đơn giản là không có tài khoản mạng xã hội, đơn ESTA vẫn có thể được gửi mà không bị suy diễn tiêu cực”, trang web của CBP nêu rõ.

Đề xuất mới sẽ biến những thông tin đó thành bắt buộc, dù chưa rõ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những người muốn đến Mỹ. Đề xuất sẽ được mở cho công chúng góp ý đến 9/2 năm sau.

Những thay đổi này phù hợp với nỗ lực rộng hơn của Tổng thống Trump nhằm cải tổ hệ thống nhập cư hợp pháp của nước này, bên cạnh việc thực hiện chương trình trục xuất hàng loạt những người ở Mỹ bất hợp pháp.

Trong 11 tháng qua, chính phủ Mỹ đã thực hiện những thay đổi sâu rộng đối với gần như mọi khía cạnh của quy trình nhập cư, siết chặt nghiêm ngặt mọi hình thức nhập cảnh hợp pháp lẫn bất hợp pháp vào Mỹ.

Chính quyền của ông Trump cũng đặc biệt chú trọng và giám sát chặt chẽ các tài khoản mạng xã hội của những người đang ở Mỹ bằng visa du học.

Vào tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho các đại sứ quán và lãnh sự quán rằng họ có thể thẩm tra những người xin visa du học để. Theo hướng dẫn đó, người xin visa được yêu cầu mở công khai hồ sơ mạng xã hội của mình.