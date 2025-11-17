Lũ về nhanh, dân leo mái nhà chờ ứng cứu

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, tổng lượng mưa từ 8h ngày 16/11 đến 8h ngày 17/11 phổ biến 80-250mm.

Cơ quan này dự báo từ ngày 17/11 đến hết đêm 18/11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 120-250mm, riêng khu vực phía Tây và Bắc tỉnh có nơi trên 250mm.

Do nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh, nhiều khu dân cư ở phường Tây Nha Trang bị ngập sâu (Ảnh: Lê Xuân).

Trong 12 giờ qua, trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang, mực nước lũ lên nhanh. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa dự báo lũ trên các sông tiếp tục dâng.

Do lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh, nhiều khu vực hạ du bị ngập sâu, chia cắt khu dân cư. Một số hộ dân không kịp di chuyển, phải trèo lên mái nhà để tránh lũ và chờ ứng cứu.

Người dân phường Ba Ngòi leo lên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ (Ảnh: Mỹ Linh).

Bà Phạm Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND phường Ba Ngòi, cho biết trưa cùng ngày, địa phương ghi nhận một số trường hợp bị lũ chia cắt, người dân buộc phải lên mái nhà để tránh nước. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã điều ca nô đến cứu hộ và đưa người dân đến nơi an toàn.

Theo bà Ánh, tại phường vẫn còn 2 khu vực bị cô lập. Lực lượng tại chỗ đang nỗ lực di dời các hộ dân ở vùng trũng thấp.

“Nước ở các khu vực này hiện đã dâng khoảng 1m. Tuy nhiên, nước từ thượng nguồn vẫn đổ về mạnh, nên chúng tôi cố gắng đưa người dân đến nơi tránh trú trước khi trời tối để đảm bảo an toàn cho cả người dân và lực lượng cứu hộ”, bà Ánh cho biết.

Tại phường Tây Nha Trang, một số khu dân cư đã bị ngập sâu hơn 1m. Nước lũ chảy xiết làm cuốn trôi cầu gỗ Phú Kiểng, gây khó khăn cho hàng ngàn hộ dân khu vực Hòn Nghê khi di chuyển vào trung tâm phường.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố lở đá đè trúng xe khách khiến 6 người tử vong (Ảnh: Sở Xây dựng Khánh Hòa).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn đã gây sạt lở tại nhiều vị trí trên quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê và tỉnh lộ 9 đoạn qua đèo Khánh Sơn.

Tại đèo Khánh Lê, sạt lở đá khiến 6 người tử vong và 16 người bị thương. Ở đèo Khánh Sơn, sạt lở làm 1 người chết, 1 người bị thương và 1 người mất tích.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết tuyến đường qua đèo Khánh Lê nối tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng đang bị ách tắc, cần nhiều thời gian để khắc phục. Người dân được khuyến cáo lựa chọn tuyến đường khác để di chuyển.