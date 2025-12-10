TPHCM chiếu bóng đá SEA Games 33 qua màn hình LED ở đường Lê Lợi

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản về việc lắp đặt màn hình điện tử (LED) phục vụ người hâm mộ theo dõi bóng đá tại SEA Games 33.

Theo đó, UBND thành phố đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, cho phép Công ty Cổ phần Bóng đá TPHCM tổ chức lắp đặt màn hình LED phục vụ người hâm mộ trên đường Lê Lợi (đoạn từ Công viên Lam Sơn đến đường Phan Bội Châu, phường Sài Gòn).

Người dân TPHCM có thể theo dõi các trận đấu bóng đá của SEA Games 33 vào ngày 15/12 và 18/12. Đối với trận bóng diễn ra ngày 15/12, các đơn vị sẽ tổ chức lắp đặt màn hình LED từ ngày 13/12, hoàn trả mặt bằng ngày 16/12; đối với trận bóng diễn ra ngày 18/12, các đơn vị sẽ lắp đặt màn hình LED từ ngày 16/12, hoàn trả mặt bằng vào ngày 19/12.

Màn hình LED cỡ lớn phục vụ người dân xem bóng đá dịp SEA Games 31 trên đường Nguyễn Huệ, TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Thời điểm trình chiếu trên trùng với lịch thi đấu trận bán kết và chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để hướng dẫn, cấp phép, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lắp đặt màn hình LED theo đúng quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm hướng dẫn đơn vị chủ động phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương liên quan trước khi thực hiện.

Chương trình phải đảm bảo các phương án an ninh trật tự, an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng chống cháy nổ, y tế, phòng, chống dịch, thi công, an toàn điện, thực hiện chi trả phí sử dụng lòng, lề đường theo quy định...