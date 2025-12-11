Elmich công bố Báo cáo ESG 2025

Việc công bố báo cáo Phát triển bền vững ESG 2025 cho giai đoạn 1/1-31/12/2024, theo chuẩn GRI 2021, cho thấy Elmich chủ động tiếp cận chuẩn mực quốc tế, đồng thời khẳng định định hướng phát triển minh bạch và bền vững, lấy yếu tố con người - môi trường làm trung tâm.

Elmich công bố báo cáo Phát triển bền vững ESG 2025 cho giai đoạn 1/1-31/12/2024 (Ảnh: Elmich).

Nhà máy xanh cam kết minh bạch và phát triển bền vững

Được xây dựng theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế GRI 2021, một trong những khung báo cáo ESG phổ biến nhất toàn cầu, Elmich thể hiện vị thế tiên phong trong cam kết phát triển minh bạch, bền vững, lấy con người và môi trường làm trung tâm.

Bà Phạm Thu Hiền, Tổng giám đốc Elmich Việt Nam, chia sẻ: “Với Elmich, ESG không phải là khẩu hiệu mà là cách một doanh nghiệp có trách nhiệm phải hành động.

Chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm chuẩn châu Âu, an toàn cho sức khỏe, nhưng đồng thời cũng tạo ra giá trị tích cực cho môi trường, cho người lao động và cho cộng đồng. Báo cáo ESG là cam kết minh bạch rằng từng bước chuyển mình xanh của Elmich đều được đo lường, kiểm chứng và cải tiến để đem lại lợi ích bền vững cho xã hội”.

Một trong những điểm sáng nổi bật chính là hệ thống điện mặt trời mái nhà tại nhà máy Elmich, cung cấp tới 50% tổng nhu cầu điện năng.

Nhờ đó, doanh nghiệp đã giảm hơn 1.300 tấn CO₂ thải ra môi trường mỗi năm, cho thấy bước đi chiến lược trong việc giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, đồng thời tối ưu chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất theo hướng xanh - sạch - bền vững.

Những tấm pin mặt trời trải dài trên mái nhà máy Elmich tạo ra nguồn điện sạch, giúp doanh nghiệp giảm hơn 1.300 tấn CO₂ thải ra môi trường mỗi năm (Ảnh: Elmich).

Không dừng lại ở năng lượng, Elmich còn triển khai hàng loạt giải pháp quản lý tài nguyên như giám sát chặt chẽ lượng nước sử dụng, bảo trì hệ thống để ngăn ngừa thất thoát và đảm bảo nước thải được xử lý đúng quy định.

Trong lĩnh vực vật liệu, doanh nghiệp đã nâng tỷ lệ tái chế chất thải lên tới 64%, và đặt mục tiêu đạt 90% trong năm 2030, đồng thời xây dựng thêm khu vực xử lý khí thải mới, thay thế hệ thống hút bụi cũ nhằm giảm ô nhiễm không khí trong nhà xưởng.

Elmich đã chuyển đổi bao bì sản phẩm sang giấy và vật liệu phân hủy sinh học - bước ngoặt quan trọng giúp giảm thiểu rác thải nhựa trong chuỗi cung ứng và tăng tính thân thiện với môi trường trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Đội ngũ công nhân Elmich làm việc trong môi trường hiện đại, an toàn và công bằng (Ảnh: Elmich).

Bên cạnh đó, Elmich còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, công bằng, đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động, đồng thời đầu tư vào đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ theo định hướng bền vững.

Elmich cũng mở rộng tác động xã hội thông qua chiến dịch “Học đường Xanh”. Chương trình đưa các bài học về sống xanh - sống khỏe đến với học sinh cả nước, giúp các em hình thành thói quen tiết kiệm năng lượng, phân loại rác và bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ hằng ngày.

Không chỉ dừng ở giáo dục, những hoạt động này còn hướng đến thay đổi hành vi cộng đồng, tạo ra tác động tích cực lâu dài trong nhà trường và xã hội (Ảnh: Elmich).

“Tấm hộ chiếu xanh” để xuất khẩu ra nước ngoài

Sự kiện công bố báo cáo ESG theo chuẩn GRI 2021 đã giúp Elmich sở hữu “tấm hộ chiếu xanh”, khẳng định trách nhiệm và cam kết phát triển bền vững. Nhờ đó, Elmich không chỉ mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn tạo dựng niềm tin với các đối tác quốc tế vốn ngày càng khắt khe về tiêu chí môi trường và xã hội.

Đây là lợi thế cạnh tranh giúp Elmich hội nhập sâu hơn, đồng thời nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Với “tấm hộ chiếu xanh” trong tay, Elmich đã mở ra chương mới hội nhập sâu hơn, vươn xa hơn, và khẳng định mạnh mẽ vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu (Ảnh: Elmich).

Không chỉ xuất khẩu sản phẩm, Elmich còn xuất khẩu cả giá trị ESG - những chuẩn mực xanh, minh bạch và nhân văn, góp phần định hình hình ảnh Việt Nam như một quốc gia có trách nhiệm trong phát triển xanh.

“Đây không chỉ là thành công của một thương hiệu mà còn từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển bền vững của thế giới.

Elmich đã biến ESG từ một khái niệm thành chiến lược hội nhập, từ một báo cáo thành niềm tự hào, và từ một cam kết thành hành động cụ thể, mở ra chương mới trên hành trình vươn ra toàn cầu”, đại diện công ty cho hay.