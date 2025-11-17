Vụ đá đè xe khách khiến 6 người tử vong: Xuất hiện thêm 2 điểm sạt lở

Ngày 17/11, một vụ sạt lở đá nghiêm trọng trên quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 16 người bị thương khi một tảng đá lớn bất ngờ đổ ập xuống, đè trúng một xe khách chở 32 người.

Theo báo cáo ban đầu, 4 thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường, 2 thi thể khác vẫn đang mắc kẹt trong xe. 16 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Hiện trường đá đè xe khách ở Khánh Hòa khiến 6 người tử vong (Video: An Bình).

Theo báo cáo từ địa phương và cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h ngày 16/11, khi tảng đá lớn từ taluy dương bất ngờ sập xuống mặt đường, đè trúng chiếc xe khách chở 32 người.

Đèo Khánh Lê là tuyến đường huyết mạch nối Khánh Hòa với Lâm Đồng, đang đối mặt với tình hình sạt lở phức tạp.

Ngoài điểm sạt lở gây tai nạn nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết còn có 2 khu vực sạt lở khác tại Km 43 và Km 47, gây khó khăn lớn cho công tác cứu hộ.

Từ đêm qua đến sáng nay, lực lượng chức năng đã phải đi bộ qua đường rừng để tiếp cận hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Sáng 17/11, các phương tiện cơ giới đã được điều động đến khu vực để tiếp tục công tác đưa 2 thi thể còn lại ra ngoài, đồng thời khắc phục sự cố sạt lở và thông tuyến quốc lộ 27C.

Máy xúc tiếp cận điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê (Ảnh: An Bình).

Trước đó, vào 18h ngày 16/11, một vụ sạt lở khác cũng đã xảy ra tại đèo Khánh Sơn (thuộc tỉnh lộ 9), đoạn qua xã Cam An, vùi lấp 3 người.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 nạn nhân, trong đó một người đã tử vong và người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện.