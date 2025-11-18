Vụ đá đè xe khách chở 32 người: Miễn viện phí cho người bị thương

Ngày 18/11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình khắc phục sạt lở đất tại đèo Khánh Lê, đèo Khánh Sơn và một số khu vực sạt lở, ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn trên diện rộng đã gây sạt lở đất tại nhiều tuyến đường, ngập sâu nhiều khu dân cư toàn tỉnh.

Nhiều nơi ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị lũ chia cắt (Ảnh: Trần Minh).

Tính đến sáng 18/11, mưa lũ đã làm 7 người chết, 2 người mất tích và 19 người bị thương.

Trong đó, sạt lở đá tại đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong và 18 người bị thương; tại đèo Khánh Sơn, sạt lở làm 1 người chết, 1 người bị thương và 1 người mất tích; tại phường Bắc Nha Trang, 1 người bị lũ cuốn trôi, hiện chưa tìm thấy.

Mưa lũ cũng khiến hơn 7.500ha lúa và hoa màu bị ngập úng, hư hỏng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê, nối Khánh Hòa với Lâm Đồng đang ách tắc do nhiều điểm sạt lở và cần thời gian để khắc phục. Hiện ngành chức năng đã cấm phương tiện lưu thông qua khu vực này.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, yêu cầu ngành y tế miễn viện phí cho các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở đất, đá (Ảnh: Hoàng Đức).

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đề nghị ngành y tế bố trí bác sĩ và trang thiết bị nỗ lực cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê, Khánh Sơn.

Ngoài ra, ông Thành yêu cầu các ngành liên quan miễn viện phí điều trị cho các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở đất, đá.

Lực lượng chức năng tiếp cận chiếc xe khách bị tai nạn do sạt lở đá trên đèo Khánh Lê (Ảnh: An Bình).

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đề nghị các đơn vị, ngành phải bố trí lực lượng và phương tiện đồng bộ để tìm kiếm người mất tích. Ngoài ra nhanh chóng khắc phục các vị trí sạt lở, đánh giá khu vực nguy cơ cao và có biện pháp gia cố.

Ông cũng nhấn mạnh cần bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.