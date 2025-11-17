Nạn nhân vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Ngày 17/11, anh Đ.Đ.T., 32 tuổi, trú tại TPHCM, cùng vợ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Cả 2 là nạn nhân bị thương trong vụ đá lăn đè xe khách chở 32 người, khiến 6 người tử vong trên quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê.

Anh T. cho biết 2 vợ chồng đi Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để chụp hình cưới. Do có việc tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk nên cả 2 đi xe khách tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi và dự định xuống xe khi đến Đắk Lắk.

Chiếc xe khách bị biến dạng, hư hỏng nặng sau khi bị tảng đá lớn đè trúng (Ảnh: An Bình).

Chiếc xe khách giường nằm 2 tầng xuất phát từ Đà Lạt (Lâm Đồng) lúc 20h ngày 16/11. Đến gần 22h cùng ngày, khi đi qua đèo Khánh Lê, xe bất ngờ gặp nạn.

“Lúc đó khoảng hơn 22h, hầu hết hành khách đã chìm vào giấc ngủ. Tôi và vợ nằm ở tầng dưới bất ngờ nghe một tiếng động rất lớn, rồi thấy trần xe bị một vật cực nặng đè xuống, biến dạng hoàn toàn. Mọi người hoảng loạn, la hét. Tôi quay qua hỏi vợ thì biết vợ đã bị thương ở chân”, anh T. kể.

Chỉ ít phút sau, một số tài xế xe tải cầm dụng cụ chạy đến hỗ trợ ô tô khách bị nạn.

“Họ dùng búa đập mạnh vào cửa kính và động viên chúng tôi cố gắng thoát ra ngoài. Nếu còn ngồi trong xe, rất có thể đất đá tiếp tục sạt xuống, cực kỳ nguy hiểm”, anh T. nhớ lại.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở đá (Ảnh: Hoàng Đức).

Khoảng 15 phút sau đó, vợ anh T. và một số hành khách ở tầng dưới thoát ra ngoài bằng lối cửa kính bị vỡ do các tài xế tạo ra.

Anh T. cho hay tại thời điểm đó, trên đèo Khánh Lê có mưa rất lớn và xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở. Để đưa vợ anh ra ngoài cấp cứu, lực lượng cứu hộ phải dùng cáng tạm, vượt qua 2 vị trí sạt lở rất nguy hiểm.

Ông Từ, 59 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi, cũng là nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, kể lại: “Tôi chỉ kịp nghe một tiếng ầm, rồi sau đó là tiếng la hét, kêu cứu của mọi người”.

Ông Từ, một nạn nhân trong vụ sạt lở đá, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Hoàng Đức).

Theo thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa, vụ sạt lở đá nghiêm trọng trên quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê, đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 16 người bị thương khi một tảng đá lớn bất ngờ đổ ập xuống, đè trúng xe khách chở 32 người.

Hiện 6 thi thể của các nạn nhân trong vụ sạt lở đá đã được đưa ra ngoài. Các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, vào 18h ngày 16/11, một vụ sạt lở khác xảy ra tại đèo Khánh Sơn (thuộc tỉnh lộ 9), đoạn qua xã Cam An, vùi lấp 3 người. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 nạn nhân, trong đó một người tử vong, người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện.