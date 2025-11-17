Hiện trường vụ đá lăn đè xe khách ở Khánh Hòa khiến 6 người tử vong

Bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, cho biết hơn 23h ngày 16/11 tại đèo Khánh Lê, đá từ taluy dương bất ngờ đổ xuống mặt đường, đè trúng xe khách chở 32 người lưu thông qua hiện trường, khiến 6 người tử vong và hàng chục người bị thương.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, cho biết vụ sạt lở đá trên đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong, trong đó 4 thi thể đã được đưa ra ngoài, 2 nạn nhân vẫn mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa, cùng lực lượng địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để ứng cứu các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận nạn nhân bị mắc kẹt trong xe khách.

Một tảng đá lớn rơi từ trên cao, vỡ thành nhiều mảng lớn trên quốc lộ 27C.

Chiếc xe khách bị tảng đá lớn đè trúng, phần thân bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. Kính của xe khách vỡ nát, cửa bị bung.

Theo Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê đang bị tắc nghẽn. Các phương tiện di chuyển từ tỉnh Khánh Hòa đi tỉnh Lâm Đồng và ngược lại nên lựa chọn tuyến đường khác.

Đèo Khánh Lê, nơi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 6 người tử vong (Ảnh: Google Maps).

Ảnh: Lê Xuân - Minh Hằng