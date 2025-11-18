Sẽ nổ mìn phá nhiều khối đá lớn chắn đèo Khánh Lê

Ngày 18/11, thông tin từ Công ty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa cho hay nhiều khối đá lớn đang chắn ngang quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê, khiến giao thông qua tuyến đường này bị tê liệt.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để nổ mìn phá đá, khơi thông đường.

Điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km44+200 trên đèo Khánh Lê (Ảnh: Khu Quản lý đường bộ III).

Cũng theo đơn vị trên, điểm sạt nghiêm trọng nhất nằm tại Km44+200 quốc lộ 27C, nơi hàng trăm mét khối đất đá đổ xuống mặt đường vào chiều 17/11, chia cắt hoàn toàn đoạn đèo Khánh Lê.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, tại đèo Khánh Lê hiện có 4 điểm sạt lở lớn cùng nhiều điểm sạt lở nhỏ, khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Sở Xây dựng đã thông báo cấm người và phương tiện qua lại quốc lộ 27C (địa phận Khánh Hòa) từ ngày 17/11 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, hơn 22h ngày 16/11, một xe giường nằm chở 32 người từ Lâm Đồng xuống Khánh Hòa bị đá từ taluy dương rơi trúng khi đi qua đèo Khánh Lê, khiến 6 người tử vong và 18 người bị thương.

Khối đá nặng 400 tấn chắn ở quốc lộ 27C hồi cuối năm 2024 đang được lực lượng chức năng khoan, nhồi thuốc phá nổ (Ảnh tư liệu: Nguyễn Bùi).

Quốc lộ 27C dài hơn 120km, nối Nha Trang (Khánh Hòa) với Đà Lạt (Lâm Đồng). Đèo Khánh Lê có nhiều khúc cua nguy hiểm, đỉnh đèo cao khoảng 1.700m so với mực nước biển.

Hồi tháng 12/2024, lực lượng chức năng từng nổ mìn phá khối đá nặng hơn 400 tấn chắn ngang đoạn đèo này.