Nga cảnh báo Ukraine về “điều kiện không thể chấp nhận”

Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga).

"Tôi nghĩ điều này giống như việc câu giờ, một kiểu đánh lạc hướng”, Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik nói trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Izvestia hôm 10/12.

Theo ông Miroshnik, "Kiev muốn viết lại tối đa các điều kiện” về thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

"Trên thực tế, họ đang tìm cách đưa ra những điều kiện không thể chấp nhận được đối với Nga, và bước tiếp theo của họ sẽ là cáo buộc Nga phá hoại các cuộc đàm phán. Đây là nhiệm vụ chính của Kiev", nhà ngoại giao Nga nói.

Tháng trước, Mỹ đưa ra kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm. Kế hoạch này được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cam kết không gia nhập NATO, giảm quy mô quân đội để đổi lấy các cam kết an ninh.

Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình của Mỹ. Trong khi đó, Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev cho rằng kế hoạch này có lợi nhiều hơn cho Nga và muốn viết lại kế hoạch.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau hàng loạt cuộc trao đổi, tham vấn, Mỹ đã rút gọn kế hoạch hòa bình ban đầu xuống 20 điểm, nhằm đơn giản hóa tiến trình đàm phán và tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp, tiến tới chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ông Zelensky nhấn mạnh, việc giảm số lượng điểm không có nghĩa là nhượng bộ về các vấn đề then chốt đối với Ukraine, ngược lại, nó cho phép tập trung rõ ràng hơn vào những bước đi thực tế và an toàn nhằm đạt được hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/12 cho biết Ukraine, Mỹ và các đối tác châu Âu đang thảo luận 3 tài liệu trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình.

3 văn kiện này gồm một tài liệu khung gồm 20 điểm, một tài liệu về các bảo đảm an ninh, và một tài liệu đặt nền tảng cho tái thiết hậu chiến.

Ông Zelensky lưu ý, việc tồn tại 3 tài liệu riêng biệt là cần thiết và các đối tác châu Âu của Ukraine cũng đang tham gia vào các cuộc đàm phán.

Trước đó, ông Zelensky cho biết Ukraine cùng các đồng minh châu Âu dự định trình bày tầm nhìn của mình về kế hoạch hòa bình cho Mỹ ngay từ ngày 10/12. Ông nêu rõ, các chi tiết của kế hoạch cập nhật đã được xây dựng xong và sẵn sàng trình bày.

Financial Times dẫn các nguồn thạo tin nói rằng Mỹ đã cho Ukraine vài ngày để phản hồi phiên bản mới nhất của kế hoạch hòa bình. Tổng thống Trump hy vọng hoàn tất thỏa thuận “trước Giáng sinh”.

Theo nguồn tin, ông Zelensky đã nói với phía Mỹ rằng ông cần thời gian để tham khảo ý kiến các đồng minh châu Âu của Ukraine về thỏa thuận này.

Một quan chức phương Tây mô tả Ukraine đang “mắc kẹt giữa những yêu cầu về lãnh thổ mà họ không thể chấp nhận và việc họ không thể từ chối Mỹ”.

Cho đến nay, một trong những vấn đề nhạy cảm và khó khăn nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine là vấn đề lãnh thổ.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 9/12, Tổng thống Zelensky nêu rõ, Ukraine sẽ sẵn sàng thiết lập một lệnh ngừng bắn nhằm vào hạ tầng năng lượng với Nga nếu Moscow đồng ý với sáng kiến như vậy.

Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga "đang hướng tới hòa bình, chứ không phải một lệnh ngừng bắn”.

"Một nền hòa bình bền vững, được đảm bảo, lâu dài, đạt được thông qua việc ký kết các văn kiện là ưu tiên tuyệt đối của Nga", ông Peskov nói thêm.