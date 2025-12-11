Ca sĩ bức xúc vụ hát nhép tại lễ khai mạc SEA Games 33

Ca sĩ Violette Wautier đã lên tiếng bảo vệ mình sau màn trình diễn gây tranh cãi tại lễ khai mạc SEA Games 33 (hôm 9/12), nơi tiết mục "1%" của cô cùng Golf F.HERO và Tong Twopee (Pitawat Phrueksakit) gặp sự cố âm thanh nghiêm trọng. Nữ ca sĩ khẳng định đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cô buộc phải hát nhép, và sự cố xảy ra do lỗi phối hợp kỹ thuật ngoài ý muốn.

Trên trang cá nhân, Violette Wautier bày tỏ sự thất vọng sâu sắc: "Trong phần trình diễn tại lễ khai mạc SEA Games 2025, nhiều người chắc đã thấy giọng hát của tôi bị lệch rất nhiều trên sóng trực tiếp. Thành thật mà nói, tôi vô cùng buồn. Sự cố này thực sự xuất phát từ lỗi trong quá trình làm việc".

Ca sĩ Violette Wautier biểu diễn trong lễ khai mạc SEA Games 33 (Ảnh: Khaosod).

Cô giải thích rằng ban tổ chức đã yêu cầu cô, Twopee và Golf "hát nhép 100%" vì lý do kỹ thuật. "Tôi hiểu và chấp nhận điều đó. Và trong lúc biểu diễn, trong tai nghe của tôi không có bất kỳ âm thanh giọng thật nào, nên tôi hoàn toàn không nghe thấy giọng của chính mình. Vì nghĩ rằng mình đang hát nhép, tôi đã cố gắng hết mức để phần hình ảnh trông hoàn hảo".

Tuy nhiên, điều không ngờ đã xảy ra: "Không rõ vì trục trặc phối hợp ở đâu mà micro của tôi lại được bật trên sóng trực tiếp. Thật sự mà nói, tôi cảm thấy danh tiếng, hình ảnh, lòng tự trọng nghề nghiệp và cả giấc mơ của mình như bị phá vỡ."

Nữ ca sĩ nhấn mạnh rằng trong suốt sự nghiệp, cô hiếm khi hát nhép. "Điều khiến tôi buồn là nếu được hát live, dù có tệ đi nữa, tôi cũng sẽ cảm thấy tốt hơn, vì đó là khả năng thật của mình. Ở đây, tôi không hề có cơ hội đó. Tôi được yêu cầu hát nhép nhưng cuối cùng micro lại bật còn tai nghe thì tắt hoàn toàn. Cơ hội để hát chính xác gần như bằng không".

Violette Wautier kết luận: "Tôi không có ý đổ lỗi cho ai. Tôi chỉ xin được bảo vệ bản thân".

Cùng lúc đó, Universal Music Thailand, công ty quản lý của Violette Wautier, cũng đã đưa ra thông cáo chính thức. Thông cáo nêu rõ: "Liên quan những ý kiến về phần trình diễn của nghệ sĩ Violette Wautier tại lễ khai mạc SEA Games 2025 ngày 9/12 tại sân vận động Rajamangala, khi một số khán giả nhận thấy giọng hát của nghệ sĩ không hoàn chỉnh trong lúc truyền hình trực tiếp, Universal Music Thailand, sau khi rà soát thông tin nội bộ, xin làm rõ: "Sự cố này xảy ra do lỗi phối hợp giữa các bên liên quan trong quá trình tổ chức, khiến phần biểu diễn không đúng như những gì đã thống nhất từ đầu".

Công ty cũng bày tỏ sự tiếc nuối: "Chúng tôi và nghệ sĩ vô cùng lấy làm tiếc về sự việc. Xin cảm ơn mọi người đã thấu hiểu và cảm ơn những lời động viên từ người hâm mộ dành cho nghệ sĩ trong suốt thời gian qua".

Màn trình diễn của Twopee, Violette Wautier và Golf F.HERO tại lễ khai mạc SEA Games 33 (Ảnh: Khaosod).

Rapper Golf F.HERO (tên thật Nattawut Srimok) đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau sự cố âm thanh xảy ra. Ngay sau khi tiết mục kết thúc, Golf F.HERO đã đăng tải một bài viết giải thích về trục trặc kỹ thuật.

Anh cho biết: "Tôi chỉ vừa nhận ra trên bản phát trực tiếp rằng phần trình diễn bài 1% lại được bật micro phát sóng. Trong khi ở buổi tập duyệt, chúng tôi được thông báo rằng do nhiều hạn chế, toàn bộ tiết mục sẽ phải hát nhép 100%".

Theo lời rapper, do tai nghe bị tắt nên các nghệ sĩ không thể nghe thấy giọng của mình trong tai nghe, trong khi micro phát sóng trực tiếp lại bật. Điều này dẫn đến việc giọng của Violette Wautier trên sóng trực tiếp bị lệch nhịp, và giọng của Twopee cũng gặp tình trạng trễ vì lý do tương tự.

Golf F.HERO cũng thông tin thêm rằng khán giả tại sân vận động đã nghe phần trình diễn một cách bình thường, bởi chương trình tại sân được phát dưới hình thức hát nhép như kế hoạch ban đầu.

"Tôi không rõ lỗi xuất phát từ đâu, khi phần âm thanh trực tiếp tại sân không được thông báo đầy đủ cho đội ngũ kỹ thuật. Điều này khiến tiết mục lẽ ra phải hát nhép lại bị bật micro cho riêng phần truyền hình trực tiếp. Tôi thực sự rất thương Violette và Tong, họ đến biểu diễn với tất cả lòng tự hào vì đất nước, nhưng cuối cùng lại gặp phải sự cố ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp của họ", anh chia sẻ.

Cuối cùng, Golf F.HERO gửi lời xin lỗi chân thành tới đồng nghiệp và khán giả: "Cả hai đều đã nỗ lực hết mình. Xin đừng trách họ về sự cố ngoài ý muốn này. Với tư cách là người đưa họ tham gia biểu diễn, tôi thành thật xin lỗi họ và xin lỗi tất cả khán giả nếu điều xảy ra khiến mọi người thất vọng. Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức".